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哥哥愛搓下體！下秒又伸手「摸1物」她崩潰　醫曝：先做這檢查

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

即使是家人，也可能有彼此無法接受的習慣。一名女網友抱怨，哥哥每次說話時，都會不自覺用手搓下體，前陣子對方跑到她房間問事情，結果又做出同樣動作，下秒還伸手摸她的信用卡，讓她當場崩潰，等到對方離開後，隨即拿起濕紙巾擦拭，好奇其他男生是否也有這種習慣。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，哥哥每次和家人說話的時候，手都會習慣搓下體，這個情形已經很久了，她每次看到都不太喜歡，但因為對方沒有影響到自己，所以沒有太在意。前幾天哥哥跑到她房間討論事情，手又不自覺往下體抓去，可是沒想到才抓完不久，又伸手拿她的信用卡研究，她不禁在心中崩潰大喊「放開我的卡！」

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原PO表示，「我不介意你的壞習慣，也不介意你研究我的信用卡，但能不能夠不要同時進行啊」，哥哥一離開，隨即馬上拿起濕紙巾擦拭。她也認為，手摸完下體之後，就不應該再碰其他人的東西，雖然沒有被騷擾的感覺，但心裡還是覺得怪怪的，之後也會去和媽媽溝通看看，只是好奇「男生真的都會有這種習慣嗎？」

不少網友看到後紛紛表示，「如果是我的話，我會直接跟他講欸，他無意識的習慣動作造成別人的困擾了」、「很噁，沒衛生」、「有隔褲子嗎⋯直接伸進去也太噁了吧」，也有人說，「以前有同學經常伸進去抓癢，我猜是濕疹之類的」、「以前國中補習班隔壁的男同學聽課也會一直搓，後來大學室友也有人會邊搓邊聊天的，感覺只是部分人沒意識的習慣動作而已，但介意的話感覺提出來也不會到太尷尬啦」。

▼陳子甯醫師回應。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

復健科醫師陳子甯則留言指出，「通常在6歲以前，前額葉發展不完全，會無法控制自己的行為。在6歲以後就應該知所進退，知道什麼事情是不該做的，也就不會一直在人前摸雞」。他也說原PO可以對哥哥做一個小測試，敲對方的眉心並要求不要眨眼，如果對方無法控制眨眼動作，就代表前額葉有問題，否則也可能是罹患帕金森氏症，「這叫做Glabellar reflex或者Glabellar Tap」。

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