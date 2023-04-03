定存8500萬！他5年後銀行提款「只剩151元」　行員急否認真相曝光

▲劉男被告知帳戶只剩人民幣34元的餘額。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國大陸一名劉姓男子因長期在外國工作關係，5年前在大陸某銀行存進人民幣1900萬元（約新台幣近8500萬元），怎知他最近回國想提領存款，竟被告知帳戶餘額只剩34元（約新台幣151元）。

據《搜狐新聞》報導，劉男5年前向某銀行存入人民幣1900萬元的5年定存，怎知他5年後回國想把這筆錢領出，竟被告知「銀行卡只剩34元」，且行員面對質疑還不斷跳針「這和我們銀行沒有關係」，氣得他決心和銀行槓到底。

沒想到，劉男好不容易拿到過去5年的交易紀錄，竟發現存款以每筆萬元為單位進行轉帳、購買股票，且交易紀錄顯示「每筆操作都和銀行無關，是開戶者的個人行為」，讓劉男相當傻眼，只好報警處理。但當年用妻子身分證開戶、妻子也知道帳戶及密碼的劉男，至此已大致猜出1900萬消失的原因。

警方調查發現，劉男的小舅子剛好在他存入鉅款的銀行擔任客戶經理，並利用姊姊男尊女卑的「伏弟魔」（扶弟魔）弱點，取得姊夫的帳戶、密碼後把1900萬作為投資基金使用，怎料，小舅子的投資眼光竟差到把姊夫的上千萬存款搞到只剩34元。

對此，劉男起初不打算對小舅子提告，怎知對方見東窗事發竟說「不是故意的，以後不會再動你的錢」，且聽到要賠償又嗆：「姊夫你是怎樣？你是我親姊夫，難道要我賠錢？」讓他決定大義滅親，法官也宣判小舅子必須賠償1900萬。而劉男與妻子經過此事後，關係也變得尷尬。

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