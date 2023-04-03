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限時1天！超商美式、拿鐵「只要10元」爽喝　還有買7送5

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富將在4/6推出限時1天「咖啡加10元多1杯」優惠。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

先把優惠記下來！就有超商將在4/6推出「咖啡加10元多1杯」優惠，大杯美式、拿鐵通通只要加10元就能再多喝1杯；另外還有限時4天「大杯特濃美式買7送5」、「大杯特濃拿鐵買7送4」，必須把握便宜買起來慢慢喝。

萊爾富表示，將在4/6開工日於門市推出限時1天「咖啡加10元多1杯」優惠，品項有Hi Café大杯美式與Hi Café大杯拿鐵，冰熱可任選，開工當天就揪同事一起開喝。

不僅如此，萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取也將在4/6起至4/9止推出「Hi Café大杯特濃美式買7送5」、「Hi Café大杯特濃拿鐵買7送4」，最多直接現省275元，可寄杯、冰熱任選，兌換期限長達3個月。

▲▼7-11首推「CITY CAFE蜂蜜美式」。（圖／7-11提供）

▲7-11率通路之先首推「CITY CAFE蜂蜜美式」，4/5起正式開賣。（圖／7-11提供，下同）

7-11於去年暑假推出「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」，銷售至今已突破150萬杯，而每年4～6月為蜂蜜產季，7-11再度帶來好消息，將攜手蜂蜜工坊於4/5起開賣「CITY CAFE蜂蜜美式」，嚴選香醇多層次美式調和全新升級黃金比例的「在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜」，喝得到果香清甜、蜜味豐厚滋味。

▲▼7-11首推「CITY CAFE蜂蜜美式」。（圖／7-11提供）

▲CITY CAFE蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵自4/5起至4/18止可享「任選第2杯半價」。

為歡慶新品上市，4/5起至4/18止，CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵可享「任選第2杯半價」；另外，CITY CAFE還有「春天品茶賞」活動，即日起至4/4止，CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵與贅沢八女抹茶拿鐵任選第2杯半價；CITY TEA則有「春賞水果季」活動，即日起至4/4止，CITY TEA香鑽水果茶、春日莓好冰茶、春日莓好奶茶、完熟蘋果冰茶及一顆檸檬青茶/紅茶任選2杯99元。

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