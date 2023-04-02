堵費鴻泰叫戰辯論爆衝撞　徐巧芯仆街尖叫：還以為他會關心我

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市立委初選「費芯大戰」愈演愈烈，北市議員徐巧芯挑戰現任費鴻泰，兩人今（2）日上午原定都要在吳興市場掃街，費突然轉戰中崙市場，徐隨後也跟上。雙方在市場碰頭，徐巧芯當面邀費公開辯論，費表明團結共好、槍口對外。由於場面相當混亂，徐巧芯甚至一度被推倒在地，尖叫連連。徐巧芯表示，以為費鴻泰會轉頭關心，但沒想到是直接離開，自己也是尊重。

對於費鴻泰突然更改行程，徐巧芯說，在吳興市場掃街受訪，就表達希望當面問費鴻泰能不能來場公開辯論，可以讓大家知道雙方路線與主張，且因為時間不多，因為4月16日至18日就要電話民調、22日黨員投票，若只是講歡迎，但沒確認時間地點，變成只有空口說白話。

隨後，費鴻泰在中崙市場強碰徐巧芯時直呼，「大家一起加油，團結共好」，徐巧芯抓緊機會窮追猛問，「我想要公開請問，我們什麼時候可以一起辯論會？」費鴻泰則頻頻說團結、槍口對外，說「絕對不要打內戰好不好」，徐巧芯持續邀請費辯論，甚至拿出手機問「可不可以先跟你排個時間」，但是費沒有回應。

費鴻泰直言，「不希望大家看到我們是紛爭，槍口要對外」，徐巧芯也認同「槍口一致對外，完全同意」；費強調，「絕對不要去打內戰，打內戰親痛仇快」，徐巧芯繼續追問，何時把「罷免徐巧芯」粉專下架？費選擇轉身，繼續和攤販與民眾握手，徐巧芯一路追著，因為人潮不斷，一個不小心徐高聲尖叫後就直接仆街，嚇得她爬起後高喊「不要推」。