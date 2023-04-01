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男子左肩痛2年竟是罹患「肺癌」　醫示警2類人定期篩檢

▲▼肩膀痛,阿嬤肩膀痛。（示意圖／達志影像）

▲一名老翁左肩疼痛長達2年，直到健康檢查才發現是肺癌導致。（示意圖／達志影像）

文／中央社

67歲陳姓老翁長年左肩痛，試過按摩、推拿、針灸仍無解，照X光也沒有發現異常；陳翁因接受健康檢查意外揪出肺癌，竟是腫瘤侵犯左肩骨骼導致疼痛。醫師呼籲，應定期肺癌篩檢。

肺癌是無聲殺手，根據衛生福利部110年十大死因統計，肺癌已居奪命癌症首位18年，低劑量電腦斷層掃描（LDCT）是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

北投健康管理醫院主任醫師蔡聰聰今天透過新聞稿指出，肺癌死亡率高，與發現太晚並發生轉移有關；肺癌的轉移起初會先侵犯到鄰近的淋巴腺、肋膜及肋膜腔、或肋骨，接著才會再轉移至遠處其他器官，其中發生骨轉移的機率最高。

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蔡聰聰說，遇過不少沒有健檢習慣的患者，發生無法解決莫名的骨痛、頭痛問題，也沒有出現像是一般認知肺癌的咳嗽症狀，等到檢查時才意外發現這些病灶（骨痛、頭痛）原來是早已罹患肺癌並轉移。

蔡聰聰舉例個案67歲陳姓老翁左肩持續疼痛長達2年時間，試過按摩、推拿、針灸等多種方式都沒有辦法解決，曾到醫院照X光檢查，也無發現異常狀況。

陳翁在家人建議下接受健康檢查，醫師考量他有肺結核病史，透過LDCT篩檢赫然發現在左上肺曾發生結核的位置中，藏有一顆大小約8公分腫瘤，並侵犯到左肩骨骼，後續確診為肺癌，且已發生轉移現象。

蔡聰聰強調，罹患肺癌絕對不是只有抽菸是主要致病因素，還有長期接觸二手/三手菸、空污、工作環境易接觸致癌物者、家族遺傳、常處於油煙環境、曾罹患慢性肺部疾病（如肺結核）等因素，都會比一般人有較高的機率罹患肺癌，呼籲高危險族群以預防與保健為出發點定期篩檢。

衛福部國民健康署開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次LDCT補助。凡符合下列任一肺癌高風險族群，均可洽詢參與計畫辦理的醫院預約檢查，第1種條件是「具肺癌家族史」，為50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；第2種條件是「重度吸菸史」，為50至74歲吸菸史「30包-年（每天1包、吸菸達30年）」以上，有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者。

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