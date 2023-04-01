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今開跑！6千元入帳北市血拼發票抽5百萬　好康回饋一次看

▲▼蔣萬安出席「Let`s 購台北 消費歡樂送」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席「Let`s 購台北 消費歡樂送」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

登記「普發6000元」的民眾已經陸續收到錢，台北市長蔣萬安日前宣布「Let's 購台北 消費歡樂送」活動，今（4/1）日起到5/31期間，只要民眾在台北市消費單筆滿200元，預計4/17起就可在活動官網登錄發票、收據，抽獎總獎項價值2200萬以上，最大獎為500萬現金。

除百萬現金外，還有高級汽車、黃金、筆電、iPhone14及智能家電等多項好禮，為讓民眾消費有多重中獎機會，特別規劃週週抽黃金1兩、iPhone14，月月抽100萬現金、百萬汽車，並於最後總抽500萬現金與休旅車，另外還有學生加碼抽Apple系列全餐（iPad、iPhone、Air pods、Mac）、母親節感恩抽（Ps5、Apple Watch），登錄越多機會越多。

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五大「購」優惠方面，在「台北購響受」部分，除了12處市集以紙本或電子消費可享滿額回饋，回饋金最高達6,000元，包括華西街夜市、寧夏夜市、士林夜市都各有優惠活動，若使用悠遊付、Line Pay和街口支付到指定合作餐飲店家消費，可享每筆回饋10%，每筆上限100元，每人回饋上限總額500元，限額940萬。

▲▼夜市人流管制首日，士林夜市內仍有民眾仍未配戴口罩且無人勸管。（圖／記者陳豐德攝）

▲逛夜市使用行動支付有額外優惠。（圖／記者陳豐德攝）

①悠遊付：

最高可達30%回饋，其中1筆筆享12%回饋，在指定餐廳則有加碼優惠，最高享17%回饋，另於連假期間加碼迺夜市活動，4/1至4/5在公館夜市吃美食，用悠遊付還有額外優惠。

②LINE Pay：

指定台北餐飲店家享10%回饋，店家類型包括手搖飲、咖啡店、甜點店、酒吧、餐廳、夜市等。

③街口支付：

活動適用店家消費享單筆10%街口幣回饋，可於APP內查看個人累積回饋進度，另有超過700家精選店家再加碼，消費即享店家自主提供之高額街口幣回饋。

「台北購好玩」方面，則有超過100間旅館、22處熱門景點、雙層觀光巴士及雙層餐車共同來響應，於合作旅館打卡標註hashtag「#6000bookingintaipei」或「#台北人的客房」，即可享各旅館提供的優惠，在熱門景點打卡hashtag「#6000funtaipei」，則可享門票優惠或滿額贈禮優惠等。

▲台北市有超過100家旅館加入「台北『購』好玩」友好特約店，打卡即可享最低價入住,台北市雙層餐車。（圖／北市觀傳局提供）

▲出示打卡資訊，亞都麗緻加碼送價值萬元券。（圖／台北亞都麗緻提供）

除了住宿最低4晚6000元起，4至6月雙層觀光巴士及雙層餐車搭配兒童節、母親節和端午節都有推出限時優惠方案。

▲台北君悅酒店即日起至6月19日攜手台北雙層觀光巴士推出第六季全新南義風情巴士餐食 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北雙層觀光巴士 。（圖／記者彭懷玉攝）

「藝文活動滿千抽千」方案，民眾於4/1至5/31間購買北市公／民營藝文場館的表演藝術節目票券，消費滿1000元，即可自台北通登記參加1000元藝文獎金抽獎活動，活動將抽出300名幸運得主；而北市府所轄27處藝文場館皆享票券折扣及優惠贈品等多優惠。

「運動場館放大券」則為北市17家運動場館，一同推出「168運動促銷方案」，每1位民眾只要消費6000元購買指定課程或項目，即可享有價值8000元以上商品或服務。

「原民客庄商品滿額贈」則由「台北客庄小禾埕市集」推出限量大小福袋，且消費不限金額填問卷；「原樂好市－原風禮讚」活動於「太原廳舍」及「原樂好市─原民主題選品店」消費滿額送，買1500送250等值產品、買3000送600、買6000送1200。

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