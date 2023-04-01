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為學生的心理健康保駕護航！　感恩基金會補助學校輔導資源

本報訊

學生自殺憾事層出不窮，觀察學生自殺通報人數， 2020年較2016年，國高中生平均生增長7.3倍，人數近3000人。校園諮商需求節節攀升，學生輔導需求大幅提高，輔導室成了校園最忙碌的單位。加上社會變動快速，如今校園議題多元且複雜，校內輔導量能已超出極限。對比近年「諮商所」如雨後春筍開設，光台北市有超過80家立案諮商中心，全台灣更是有近3,000位執業諮商心理師。讓人不禁好奇，諮商產業的興盛，為何對「校園輔導資源匱乏問題」起不了作用？

《學生輔導法》中明確界定了學校三級輔導人力及任務角色，依學生身心狀況及需求分為：初級「發展性輔導」、二級「介入性輔導」及三級「處遇性輔導」。高中以下的學校，初級由全校教職員共同投入，二級交給校內輔導室，至於三級則轉介「專業輔導人員」，諸如對於有嚴重適應困難、行為偏差或需要心理治療等特殊需求的學生，進行後續心理諮商、社會工作、家庭輔導、法律服務、精神醫療等各類專業服務。一般來說，三級個案相對少，但情況複雜、風險高，更須加強資源連結，目前由縣市教育局或國教署的學生輔導諮商中心承接。

學生的心理健康問題日趨多樣化且複雜化，諸如憂鬱、自殺、自我傷害、師生衝突、情緒障礙、校園霸凌、網路成癮等等，學生所需要的心理健康服務，已無法單單由目前的校內輔導系統所提供，必須引入更多的資源與跨機構的合作，形成更加縝密精緻的輔導網絡，才能做孩子們面臨心理危機時，最後一道堅實的防線。

財團法人感恩社會福利基金會本年度起，透過「青少年心理諮商輔導專案」，實際輔助學校輔導室在高危險青少年輔導資源，橋接非營利青少年輔導團體，共同為學生的心理健康保駕護航。公私立國、高中職學校於「教育部學校教育儲蓄戶系統」上架提出申請後，提供每校最高新台幣15萬元學生輔導費用，支持包括個案管理、個案處遇、團體輔導、工作坊、個案心理諮商等多元輔導形式。

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會來輔導室的孩子，情緒、人際、課業已經有困難了，若沒有辦法給學生好的輔導品質，問題會更大。除了經費補助，感恩基金會連結台灣從北到南，在「青少年輔導」業務方面深具專業及品質的非營利組織資源，提供學校媒合優質穩定的諮商專業工作者，一起提升輔導品質，協助學生穩定就學。

點此可進入「青少年心理諮商輔導專案」：

「青少年心理諮商輔導專案」之諮商輔導機構：

台北市／任兆璋修女林美智老師教育基金會／02-27780703-25

台北市／敦安社會福利基金會／02-33932225-14

桃園市／桃園市藍迪基金會／03-4901500

台中市／迎曦教育基金會 04-22918198-110

高雄市／善慧恩社會慈善基金會 07-9745999

花蓮縣／中華飛揚關懷協會 03-8235375-33

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