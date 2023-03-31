吃鈣會增加結石機率？　家醫科醫師：這樣吃更容易腎結石

▲民眾害怕補鈣造成結石，家醫科醫師分享論文舉例，吃重鹹更容易腎結石。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

不少人聽聞吃鈣容易造成結石，家醫科醫師洪暐傑就在社群網站上表述此事，透露吃鈣不會造成結石，但有一習慣才是會造成腎結石的恐怖習慣，他也透露補鈣的量要剛剛好，骨質疏鬆症患者每日更應該要攝取1200毫克的鈣質。

家醫科醫師洪暐傑表示，有位阿姨前陣子不小心跌倒，結果就發生大腿骨折，檢查起來有骨質疏鬆，於是建議阿姨要補充維生素D與鈣質，同時也要打骨質疏鬆的藥物，阿姨聽到要補鈣，覺得十分擔心，怕補充鈣會造成腎結石。

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他就舉一篇2014年發表在泌尿科權威雜誌 的論文，分析生活中的飲食習慣與腎結石發生的影響後發現下面幾個結果：增加鈣質攝取：減少5-29%腎結石機率；增加鈉(鹽分)攝取：增加11-61%腎結石機率；體重增加：增加19-101%腎結石機率；增加動物性蛋白質攝取：和腎結石發生沒有明顯有關。結論是增加鈣質攝取反而減少腎結石的發生，吃太鹹鹽分攝取太多會增加腎結石，另外太胖也會增加結石機會，而動物性的蛋白質就跟腎結石比較沒有關聯。

當血液中的鈣質太低，就會造成副甲狀腺素亢進，副甲狀腺素的任務是在負責維持血液裡面有著足夠的鈣，也因此鈣降低的時候，副甲狀腺素會分泌較多出現亢進的情況，而副甲狀腺素為了讓血裡面的鈣足夠，會從骨頭裡面把鈣提領到血液中，同時也會增加小腸對鈣質的吸收，後續也會增加尿裡面鈣質排出的量，而尿裡面鈣質增加的話，就有可能增加結石的機會。換句話說，當補充足夠的鈣質，避免低血鈣的發生。

研究中發現的吃比較鹹，攝取太多的鈉離子，也會增加結石的機會，原因是因為我們平常吃的鹽分，其中主要的成分之一是鈉離子，當鈉離子攝取太多的時候，自然會從尿液排出比較多的鈉，此時也會同時造成從尿裡面排出比較多的鈣，因此結石機率會增加。而且不僅如此，鈣質從尿液排出較多之後，血裡面的鈣質變少出現低血鈣，接著如同上一段提到的，副甲狀腺素亢進會接著發生，後續更明顯增加結石的機會。

因此，補鈣會不會造成腎結石這件事情，有些研究說會些微增加機率，有些研究說反而會降低結石機率，比較中性的做法應該是，可以監測血液中的鈣質量，避免補充過多與高血鈣，也避免沒有補充以及低血鈣的情況，一般標準建議，骨質疏鬆症患者每日應該要攝取1200毫克的鈣質。但是十分確定的是，吃太鹹是會很明顯增加結石的機率，千萬不要吃太鹹。

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