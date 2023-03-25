新北鴛鴦盜開贓車肇事逃逸　警追緝意外破獲五股毒窟狂逮7人

▲▼新北鴛鴦大盜開贓車肇事逃逸！警循線意外破獲五股大毒窟逮7人。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市41歲丁男與35歲陳女兩人是前科累累的夫妻檔，本月初犯下偷車、持毒案，之後又陸續盜竊並在泰山肇事逃逸，再犯五股竊盜等案，蘆洲警接獲情資，昨循線在五股區貨櫃屋內逮到2人，破獲大毒窟，帶回持毒3人、2名通緝犯，訊後依毒品、過失傷害、竊盜、公共危險等罪嫌移送5人，另將2通緝犯解送歸案。

丁男與陳女夫妻倆前科累累，經濟來源全靠丁男打零工維生。本月7日晚上7時許，丁男將偷來A車車牌換掛到B贓車上，因車輛違停在新北市蘆洲區民族路某連鎖超商外，被警方發現攔查偵辦，警訊後依毒品、詐欺通緝、竊盜等罪嫌將丁、陳解送歸案。

23日上午，夫妻倆又在五股區偷竊汽車，行經泰山區時，整輛車衝向對向車道，兩人自行脫困後嚇得棄車逃逸，林口警方趕忙追緝；昨24日上午，兩人再度犯案，又在五股偷到一輛汽車代步，中午潛入五股民宅行竊。

▲▼ 新北鴛鴦大盜開著贓車撞上對向車後肇事逃逸 。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲警方獲報，調閱失竊戶周邊監視器畫面，發現又是同一位丁男犯案，案發後1小時，警方循線於五股區成泰路一段98巷內兩間貨櫃屋逮捕到丁男與陳女這對鴛鴦大盜，搜扣8.41公克毒品海洛因、0.42公克安非他命、吸食器等證物。

此外，警方又在貨櫃屋中查獲26歲蘇（詐欺通緝）、26歲劉（竊盜通緝）兩名通緝犯，另逮捕持毒徐男（26歲）、蘇男（27歲）、謝男（50歲），警詢後依毒品、過失傷害、竊盜、公共危險等罪嫌將其送辦。