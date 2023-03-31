利率4.25%！她定存4400萬進銀行　想領才知「要等82年」

▲中國一名女子把1000萬人民幣存進銀行，結果帳戶被凍結。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

不是任何銀行都安全穩妥！中國浙江省寧波市一名高姓女子，2017年將1000萬人民幣（約4437萬新台幣）存入銀行、定存一年，事後卻發現，那筆錢在存入第3天就被凍結，詢問銀行得知，必須等到82年後才能領回，讓她崩潰不已。

綜合陸媒報導，高女做生意多年，賺了1000多萬人民幣，打算把錢存起來生利息，比較各家銀行後，發現吉林銀行大連分行較高，按該行4.25%利率，一年下來利息可以多10萬人民幣（約44萬新台幣），她便將錢存進該行，後來忙於生意就忘了，直到發現存款快到期，才想起這件事。怎料一查詢卻臉垮，因為1000萬人民幣在存入第3天，帳戶就被凍結。

▲高女的存款要等到82年後才能領出。（圖／翻攝自網易新聞）

高女難以接受，立刻前往該銀行，找到當初辦理業務的行員，得知存款因「質押」而凍結，根據協議規定，該筆錢必須等到82年後才能領，她不服拿出證據，證明自己當初辦理的是一年的定期存款，並沒有簽什麼協議和質押。然而，行員堅持是她親自委託，還經過公證，才會對該筆存款進行質押，「不會有錯」，負責人被要求拿出協議和委託書，僅推說「拿不出來，需要時間」。

由於遲遲得不到明確答覆，高女於是報警，同時對銀行舉報，希望法律的公正，可以追回她的1000萬人民幣存款。

無獨有偶，義烏市的丁先生也遇到類似事件，他在雲南做生意，為了資金周轉方便，就把自己的500萬人民幣現金存進麗江的恆豐銀行，銀行方面也給了一張存單，怎料後來想領錢時，被告知帳戶出現異常，錢被凍結無法取出。更扯的是，銀行給不出合理的解釋，只說會盡快處理為他取款，令人傻眼。

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