路上驚見《大法師》掛機車後座…身體後彎好嚇人！警追查揭真相

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲民族路近日被民眾目擊，有輛機車搖搖晃晃，靠近一看發現不得了，乘客上半身掛在車後、仰躺一樣，像極了電影《大法師》動作！影片PO網後，引起熱議，然而經追查才發現，原來後座阿伯是行動不便人士，當天更因身體不適，腳無法出力，只能依靠身體和手扶著機車。

▲一名男子，上半身詭掛機車後，沿路搖晃穿梭蘆洲大街 。（圖／社會事新聞影音）

透過民眾PO出的行車紀錄器影像可以看到，這輛機車在民族路前停等紅綠燈，後座乘客整個人往後仰，上半身幾乎都掛在車後，搖搖晃晃相當危險，感覺一不小心就可能掉下車，若是行經車輛沒注意靠太近，也可能發生危險。

但該輛機車騎士卻像沒事一樣，也沒攙扶制止，讓乘客繼續這樣坐，呈現像這樣「大法師」的模樣。經追查，這騎士表示，當天是要帶他的70多歲堂哥回南部，後座的堂哥行動不便、腳無法施力，然而他想說短程就能到地下室換汽車，因此騎車上路，被民眾拍到《大法師》的動作影像。

對此轄區警方表示，並未接獲相關民眾報案，但像這樣的狀況，已經違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，機車附載人員或物品未依規定者，將主動開罰300到600元。

社會局則說，新北市府有提供復康巴士的服務，提供行動不便的長者，和身心障礙者及低收入戶就醫、就學、就業及就養，參加公民投票、民族掃墓活動或參加公益活動或其他活動，歡迎民眾使用。