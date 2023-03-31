補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

▲「補教界愛因斯坦」成狼師！台中資優高中物理老師摸女學生胸部、下體。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中又傳出狼師案！有「補教界愛因斯坦」的高中退休老師性騷擾女學生，還傳鎖定「白白淨淨的女生」，宛如選妃般，學姊也會警惕學妹找老師要穿長褲、勿穿裙子！3位畢業多年女學生在去年8月向學校投訴，學校去年9月召開性別平等教育委員會並組成調查小組，調查結果3案性騷擾成立，但決議不做普查。台中市教育局強調，事件發生於86年至91年，將嚴加檢核整案調查過程與程序是否合乎規定，若有任何新事證也將督促學校務必詳加調查，不排除啟動普查。

人本基金會今天召開記者會要求教育局對該校全面普查，中部辦公室主任曾芳苑指出，目前有三名受害者申訴。其中有一名受害者曾在求學時期向班導求助，未料班導竟回「以為他已經沒有這樣的壞習慣，楊師喜歡白白淨淨的女生，有一定的喜歡類型。」甚至有實習老師被楊師騷擾過！

人本基金會痛批校方，性平會以門牌整編、不易送達為由，決議不必普查。教育局表示，教育局曾於去年11月30日請學校依性別平等教育法相關規定辦理，學校性平會決議不做普查，普查需由學校依規提性別平等教育委員會討論，對於校方是否有行政怠惰等情形，教育局將進了解究辦。至於該師於96、97年及105到111年兼職私立學校代課教師，經詢學校目前尚未接獲該師的校園性平案件。

教育局重申，受害女學生後續若需心理輔導諮商資源，學校將安排提供資源；因被行為人現已成年，如因各種因素不接受學校安排，教育局也可提供輔導諮商資源。此外，由於本案有2位女學生對調查結果正提出申復中，後續當事人若不服申復結果，可再依規提起救濟，本案尚在救濟期間中，當事人可依規保障自身權益。