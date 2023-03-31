大尺度寫真現場直擊！攝影師轉職月收翻10倍　女友也下海

▲原本想當婚紗攝影師的胡信子，為了生存，不局限拍攝路線，在大尺度攝影領域闖出名號。他正在替剛入行的AV女優喬安那拍model卡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年輕攝影師胡信子，有感於結婚率低、case愈來愈少，深知不能光靠拍美美的婚紗維生，他毛遂自薦到當年很紅的美腿誌當助理，發現情色影像是剛需。今年32歲的他，光靠大尺度拍攝，工作室月收近20萬元。但他並不是一開始就知道情色圖片可以賣錢，最早也不是想當情色攝影師，這一路，都是靠自己摸索闖蕩而來。

胡信子工作幾乎滿檔，一個月要拍10本線上寫真集外，還幫國產A片拍封面，也會接思春社等YouTube頻道的拍攝，工作室還出版實體寫真書，平均月入近20萬元。他的生活圈，除了女友，面對最多的就是大尺度辣模，閒暇之餘還看大量A片作功課，羨煞一票宅男。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡信子不太跟模特兒聊拍攝以外的事，希望把看似情色的工作單純化。

他與辣模合作拍線上寫真集，主要放在網路成人平台JVID賣，每本作品辣模的重要部位全都上鎖，「點很貴的耶，要付費才能看。」線上寫真集的商業模式，主要是看多少人買，「平台抽三成，另外七成看跟辣模怎麼談，人氣辣模的話，對方可能就分多一點。」

胡信子說，這類平台都是美元計價，他每個月平均大概可從平台入帳二千多美元（約新台幣七萬多元）。幫片商拍A片封面，每案差不多新台幣3千元至5千元，「每個月會拍十幾、二十支片的封面吧，拍封面很快，通常半小時解決。」回到工作室後，還要花大量時間修圖，「主要修臉蛋、線條、髒點，身材是沒辦法修的，A奶有可能修成G奶嗎？我常說修圖是為了完善作品而不是救作品。」情色影像這個領域，他認為永遠是剛需。

▲能否找到人氣模特兒拍攝，是線上寫真集銷量多寡的關鍵。胡信子也會在推特宣傳自己的寫真作品刺激買氣。

現在可以侃侃而談的胡信子，說他在國中時期，是過著悲慘日子的邊緣少年，「被霸凌得很嚴重，長達2年。可能我講話比較白目吧，不是被一個人打，是被十幾個人拖去廁所打，而且是家常便飯。還曾經一整年的值日生，幾乎都是我當。」

胡信子有感而發學校生活就是社會縮影，「霸凌者往往是帶風向的那個…」他對校園生活痛恨、失望，不想再念書，但家人覺得最起碼還是要有高中文憑，他便去了不用成績就可入學的私立商工。還好進高職後，他領悟到生存方法，「我開始會先觀察環境，找到學校黑白兩派通吃的風雲人物，想辦法跟他當麻吉，整個就反轉了。」

▲胡信子指導辣模拍照，從不肢體接觸，他很自律地靠拍大尺度的作品賺錢。



沒背景沒學歷的胡信子，高職畢業後先簽了4年志願役，雖然沒存到錢，但喜歡拍照的他，有能力買相機、配備，退役後並在3C賣場當銷售員，「我的業績一直都前三名，薪水有七八萬元。」這段時間，他除了訓練了銷售能力，也不斷在網上自學、吸取新知。空檔他還開始接拍婚紗紀錄，累積拍照經驗。

▲拍完照，最花時間的是修圖，胡信子與同是攝影師的女友會一起討論工作。



7年前，有部落客平台說可以請他當正職攝影師，他決定自3C賣場離職，「他們說會給我一個位子，結果我離職後，並沒有那個位子…」他才知道客套話也不能當真。

一開始不順利並沒有打擊到胡信子，他決定積極想辦法接案，但他發現單靠拍婚紗很難生存，「兩個月才賺5、6千元，因為攝影師太多，結婚的人又太少，除非已是知名攝影，否則根本不可能賺到錢。我不能讓自己空轉，就到處毛遂自薦丟履歷，後來進了『美腿誌』當老闆助理。」

▲胡信子的女友身兼攝影師及外拍模特兒，她的寫真書即是由男友操刀拍攝。

《美腿誌》（beauty leg）是專賣美腿辣模影像的雜誌，有實體書也有網路版，胡信子每個月只需上班10天，薪水就有2萬5千元，主要幫忙修圖，「我就是在這發現原來賣情色照片這麼賺錢。那時候公司加老闆共6人，每月營收我保守估計有超過60萬元。」胡信子也是在這裡開始接觸性感大尺度拍攝，並慢慢有相關人脈。「其實說到底，最重要的人脈就是模特兒。只要拍了一個有口碑，就會擴散出去。你有了穩定的模特兒，才能有穩定的產值。」不久後，JKF就找他合作，固定請他拍女郎活動照，論件計酬。 他一路走來靠勤奮與不斷自學，慢慢找到生存方式。更多年輕攝影師胡信子的故事，請看鏡週刊完整報導。

更多鏡週刊報導

【大尺度攝影師番外篇】30萬粉絲追蹤 人氣攝影師帶老婆拍辣模

【大尺度攝影師番外篇】簽志願役沒存到錢 他靠拍寫真買房 硯池影像工作室專訪

【生意經】客戶來者不拒 他靠拍線上寫真月入20萬 硯池影像工作室專訪