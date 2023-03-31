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人妻離婚！遭婆婆提告索討44萬：幫妳帶孩8年　法院判決出爐

▲▼小孩,手指,孩子,小孩的手,手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲婆婆提告要求前媳婦支付幫忙照顧孩子的費用。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

結婚時什麼都可以妥協，一離婚卻很現實。大陸山東省泰安市有一名姚姓人妻，2013年和蘇姓丈夫結婚，生下一個女兒，但在2021年離婚，沒想到被婆婆告上法院。婆婆認為，婚姻存續期間，孩子常常都是她在照顧，希望得到10萬元人民幣（約新台幣44萬元）的補償。經過法院審理，判決結果也出爐了。

據了解，夫妻倆結婚8年間，蘇姓丈夫長年在外工作，姚女工作之餘還要照顧孩子，婆婆就時常幫忙照顧孩子，因此認為自己應該得到合理的補償，於是告到法院，以姚女承認為由照顧孩子，但自己其實沒有撫養小孩的義務，加上高齡60歲，因此照顧小孩的心力和時間應得到經濟補償，要求姚女支付10萬人民幣。

不過，法院審理指出，現在雙方婚姻關係雖然不在，但孩子和父母、祖輩的親情仍在，不應將長輩的糾葛加註在孩子身上，以「愛幼護幼」為由，駁回婆婆的訴求。

消息曝光後，引發熱烈討論，有不少網友支持判決，「撫養孩子不是義務嗎？應該起訴丈夫才對」、「有這種婆婆，不離婚的都是忍者」、「奶奶沒義務帶孩子嗎？」不過也有人認為要求補償很正常，「離婚的時候妻子照顧家裡可以要求家務補償，但是父母照顧孩子就是天經地義？」、「媽媽離婚就能要補償，婆婆卻不行，一整個大無語住了。這個世界對男人惡意太大了，又是恐婚的一天」。

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