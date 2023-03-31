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大陸 大陸焦點 特派現場

比新娘更吸睛！超正伴娘「絕美顏值」壓全場　親友狂拍照

有一種美是伴娘更美！網友歪樓看正妹，新娘被比下去超可憐。（翻自微博）

▲左邊正妹把新娘給比下去了。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

新娘永遠是婚禮中的女主角，一定是全場中最美麗的，不過有時也會出現「NG畫面」，那就是新娘的風采，意外被伴娘搶過鋒頭！

大陸網友近日就分享多段婚禮影像，看到有的婚禮上，新娘釋出與好友伴娘的合影。但網友們看到影像後，卻紛紛歪樓直呼：「這一波伴娘贏了！」因為有的伴娘，雖然服裝沒有新娘華麗，但清秀絕美的臉龐卻壓過了一切，網友們在「正妹即王道」的心態下紛紛說：「這伴娘我要了」、「伴娘真好看」不過也有人心疼新娘說：「婚禮上最美的永遠是新娘啊！」

另外在廣東江門近日也有一場婚禮，其中一名伴娘因為長太美，加上穿著紅色禮服，因此當禮車進場的時候，這位伴娘還一度被現場賓客誤認是新娘，被大家簇擁、親友狂拍照，長輩還險些也過去給她打傘，誤以為她就是新娘。由於伴娘的鋒頭搶過新娘，頓時間讓這位伴娘感到尷尬，後來賓客們也發現「誤會大了」，成為這場婚禮的尷尬插曲。

▲▼ 。（圖／）

▲穿著紅色伴娘服的伴娘先下車，好多人一下就擁了上去。（翻自搜狐號）

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