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邀男網友「燉飯」變「炒飯」　女控性侵：我是個隨便的人嗎？

▲煮飯,烹飪,煮菜,調味,廚師,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲擅長料理的男網友被控受邀到府做飯卻趁機性侵。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

女子小倩(化名)日前邀男網友到家裡做飯給她吃，沒想到男網友在等候燉煮時間，要求發生性關係，她勉為其難幫忙口交後，傳訊向友人抱怨「我是個隨便的人嗎？」，友人幫忙報案，警察到小倩家中將正在煮飯的男網友以現行犯逮捕，但台北地檢署調查認為，無證據顯示小倩遭強暴脅迫，30日處分不起訴男網友。

據了解，小倩是透過臉書認識男網友，因為男網友常po出自己的精美料理成果，小倩一直很想品嘗，因此相約1月1日，男網友親自到小倩租屋處煮飯，小倩還指名要吃「松露菇菇燉飯」，男網友赴約後就在廚房準備食材，因為需要等候燉煮時間，小倩的室友又在家，因此2人選擇到小倩的房間內聊天消磨時間。

小倩指控，男網友聊著聊著就對開始摸她，要求發生性關係，她當下拒絕後，男網友繼續要求幫忙口交，她逼不得以幫男網友完事，之後男網友回到廚房繼續準備燉飯料理，小倩則用通訊軟體告訴好友「我是個隨便的人嗎？」，「虧他剛考上律師」，「我真的不行」。

好友得知小倩心境後，決定幫小倩報案，台北市警中正二分局趕到到小倩家中，把正在廚房的男網友以現行犯身分逮捕移送，男網友喊冤稱小倩並未拒絕，小倩也無法指出自己受到何種強暴脅迫，檢察官因此以罪嫌不足等理由，處分全案不起訴。

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關鍵字：

趁機性交性侵妨害性自主燉飯煮飯

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