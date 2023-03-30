快訊／台南前立委施台生驚傳癌症病逝！享壽77歲

▲前立委施台生（右）病逝 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

國民黨前立委施台生退隱政壇多年，沒想到卻傳出，他於昨（29）日肺癌病逝的消息，震驚台南政壇。據悉，家屬將於4月7日上午8點半，在南區殯儀館懷澤廳舉行公祭。

前台南市前立委施台生，淡出政壇多年，但仍不改骨董收藏的雅好，曾與妻子一同開設「皇閣藝品」藝品店，展示多年收集的珍藏，盼望跟國內外收藏家彼此交流。

不過，近日卻傳出，施台生因肺癌住院治療，但仍不幸於昨日病逝，享壽77歲，消息一出，也震驚台南政商界。