4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

▲艾菲爾老師點名4星座小心太拚易過勞。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

近日天氣多變、溫度忽高忽低一不小心就感冒？塔羅牌老師艾菲爾指出，4月春寒是個易使人「身體微恙」的月份，不同的星座健康狀況也有差異，更點名「4星座」務必注意保暖與休養，否則容易積勞成疾，不僅免疫力下滑、身體炎症不斷，精神壓力一觸即發。並提醒同時參考太陽、上升星座。

春寒料峭！4月份有4星座健康亮紅燈：

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第4名：巨蟹座

目前木星位於巨蟹座的第十宮，恐對其事業與健康帶來不利影響。事業上的壓力可能引發疲勞、焦慮和精神壓力等問題；身體上也容易出現消化不良、肌肉疼痛、關節炎。因此適當的鍛鍊和放鬆心情很重要，可多參與瑜珈或冥想等活動以緩解壓力和焦慮感，同時也需合理安排工作和休息時間，避免過勞。

第3名：天秤座

可能受到木星在第七宮的影響，使得天秤座健康不穩定，因本身喜歡人與人的交往，而木星會使人際關係出現矛盾和衝突，進而帶來精神壓力和情緒波動，容易失眠、消化不良。此時除了留意自身健康、加強鍛鍊、保持良好情緒狀態，也要防止因為精神壓力而加重病情。

▲摩羯座可能出現水腫、腸胃道問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：摩羯座

第四宮主要代表家庭、房屋和家庭環境，而木星目前就位於摩羯座的四宮，可能引發身體水腫、腸胃道問題、過度情緒化等。此外，也可能因家庭紛爭導致情緒不穩定，進而影響健康。因此需注意身心及家庭的和諧，可以透過定期體檢和保持良好家庭溝通讓身心獲得平衡。

第1名：牡羊座

木星目前就在牡羊的命宮，恐重挫健康！特別是肝膽方面易亮紅燈，像是肝炎、膽結石等。此外，因木星可能使你的身體機能變得過於亢奮，而容易過度疲勞、免疫力下降等。所以特別要注意肝臟與膽囊健康，盡量避免熬夜、喝酒，並積極鍛鍊身體、增強體質，才能身強體壯。