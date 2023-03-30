快訊／單周中重症+675、增175死　變異株排名洗牌「BQ.1躍居第一」





▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠病例統計本周起改以「周」為單位公布，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布最新數據通報，3/24~3/30累積新增675例併發症確定病例，其中本土672例，境外3例，分別來自美國、泰國、印尼；另公布最新變異株定序結果，BQ.1取代BA.2.7成為占比第一。

指揮中心發言人羅一鈞說明，過去一周併發症平均96例，比新制前一周平均數119略降，平均死亡25例，也較前一周下降。死亡個案9成慢性病，69%沒打滿三劑疫苗，91%為60歲以上。

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指揮中心另公布最新變異株定序結果，上周總計有30例，其中11例本土、19例境外，本土以BQ.1檢出4例占36%最多，先前排行第一的BA.2.75則和XBB各檢出3例占27%並列第二，最後則是BA.5檢出1例占9%。

指揮中心發言人羅一鈞說明，BQ.1、XBB有增加趨勢，BQ.1暫居第一位，BA.2.75明顯下降，要注意病毒株轉換。過去四周仍然是以BA.2.75為主，占64%，BQ.1、XBB都是占11%。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

▲最新變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）



另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。