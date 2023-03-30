心酸！14歲少女被拐賣性侵　10年後「卻和加害者結婚」

▲（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

大陸25歲佤族女孩巧雲（化名）被拐多年，2013年回到雲南滄源故鄉時，已是2個孩子的母親，然而故鄉已變得陌生，聽到熟悉的鄉音，巧雲已無法用同樣的語言回答。面對蒼老的父母以及身邊的孩子，巧雲將報警的事情一拖再拖。直到2023年初，她下定決心公開求助。今年2月，雲南省臨滄市滄源縣警方立案偵查。

《紅星新聞》報導，巧雲是雲南滄源人，2003年，年僅14歲的她輟學在縣城打工。因家中子女多，巧雲想為父母分擔經濟壓力，於是萌生了去外地工作的想法。儘管家人並不同意，但同鄉的楊某告訴她和另一個伙伴，自己可以帶她們外出打工時，巧雲還是選擇跟著楊某離開滄源縣。

沒想到，巧雲卻被以不到3萬元的價格，賣給了寧夏固原某縣城的「買家」，隨後被一對兄妹接走，其中29歲的男人，後來成為了巧雲2個孩子的父親。在買方家住了近1年後，男人最終還是對她下了手；巧雲說，那個男人趁他妹妹不在家，強迫她發生了關係，「他來到我的房間，然後就用細麻繩把我的雙手反綁了。」

2013年，巧雲趁男方外出打工逃回故鄉，為了解決孩子的上學問題，被迫主動聯繫了「那個男人」，並再次返回寧夏辦理了結婚證。巧雲無奈表示，在2013年孩子上學需要戶口，給孩子補辦戶口時，自己也諮詢過，以為必須要結婚證，當時不知道還有其他落戶途徑，所以就和他領證了。

對此，當地鎮政府工作人員表示，他們知曉巧雲曾被拐一事，案件後續情節以官方通報為準。3月27日，臨滄市滄源縣委政法委書記回應，據其了解，巧雲外出打工走失後，其父母並未報警，原因在於帶她打工的楊某是巧雲當時的男朋友。楊某承認自己拐賣婦女，目前公安機關正在處理。

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