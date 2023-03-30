六福村曾要目擊里長刪文　「被查到動物逃脫會罰錢」　

▲狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。（圖／林務局提供）



記者崔子柔／綜合報導

新竹六福村最初矢口否認逃脫的東非狒狒來自其園區，在狒狒遭槍擊喪命後2天，六福村昨（29）日又改口承認狒狒是從園區逃出，引起各界熱議。桃園市平鎮區湧安里長陳金福表示，他曾在社群媒體PO出狒狒出沒消息，卻被六福村人員要求下架。

根據《自由時報》報導，陳金福表示，他3月中在住家旁的菜園看見狒狒，又有農民告知農作物被偷吃，他就把狒狒出沒的事項PO到Line群組和臉書上，結果接到六福村人員來電要求撤文，並稱「被查到該園動物逃脫會被罰錢」，陳金福為了避免造成困擾就將訊息收回。

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▲六福村狒狒園區。（圖／新竹縣政府提供）



六福村昨發出聲明，經由通過結紮傷口比對，確認該狒狒是他們所有，並立即關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，相關單位及主管將進行懲處，不過六福村強調，他們沒有同意或授權開槍，仍會對林姓獵人提告，並將於今日上午召開記者會說明。

林姓獵人先前供稱，因為他有槍燈，進入昏暗的屋內圍捕時由他在前方探查，期間發現狒狒要跳上屋頂逃出，旁邊有人說「你就開槍啦」他才射擊，而開口要求他開槍的人，本以為是農業局的人或獸醫，最後才得知是六福村的人，目前雙方說法不一，仍待查明。

六福村聲明曝光後，大批網友不能理解，到其粉專貼文下留言指出，「什麼樣的管理爛到可以讓動物逃脫，也是奇葩，今天要是沒跑出去，說不定可以活得好好的」、「合理懷疑獵人是你們派去滅口的，現在事情鬧大了，才不得不承認，這些人都不怕報應嗎」、「如果你們一開始有承認，可能狒狒就不會被獵殺了」、「這麼大的集團卻做出這麼不專業的管理」、「叫獵人真槍侍候，根本打從一開始就沒想讓狒狒活命」。