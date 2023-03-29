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越男詭陳屍風電平台！引15海上冤魂先後現蹤　首宗驚悚海巡史曝

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者游瓊華、張君豪、陳韻如／連線報導

台中港離岸風電7日被發現一具詭異男屍躺在高10公尺的高台上，豈料，台灣西部外海7縣市又陸續發現浮屍，分別為桃園、新竹、彰化、台中、台南、高雄，而經清查之後，2周內累計16具。經過相關單位調查後，目前確定該風電男屍為一名越南籍男子，而其出現後，其他15具浮屍也詭異現蹤，案情相當離奇，這也成為了台灣海巡史上最驚悚的案件之一。

回顧案情，台中港離岸風電男屍7日被前往工作的日本技師發現，而由於其身分及死因不明，再加上基座平台有一定高度，一般人不可能爬上，案情十分詭異，就連法醫高大成也直呼，「很離奇」。

檢警調查，無名男屍身高約160公分，身上無外力介入傷痕，沒有腫脹腐爛，衣物還在，臉跟四肢嚴重曬傷，一開始並未發現其身上證件、也沒有刺青可辨別身分，初判是中年男子。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台中風電男屍身分出爐，為越南籍民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

對此，高大成表示，除非男子在平台時，剛好有下雨，否則一般人在缺水的狀況下，最多3天恐脫水而死，該平台在海中央、加上烈日曝曬，屍體也無腫脹，意味著男子並非溺斃，研判男子可能是落海後漂浮到基座附近，爬上基座等待救援，未料脫水而死。而經解剖後，證實高大成說法，男子胃部空無一物，也沒有食物殘渣，研判是因太陽曝曬脫水或是飢餓、飢渴而死亡。

詭異的是，風電男屍被發現後，陸續引出15具海上冤魂，經調查，風電男屍及另一具浮屍為越南籍民眾，另外有5具為台灣民眾，其餘9具則因身體腐爛、面貌遭魚蝦啃食、身上無證件等因素，尚無法確定。而這起案件，也成為了台灣海巡史上首宗「近海大批浮屍」案件，至於16人是否皆為含冤而死，警方仍在積極調查中。

▲▼ 中南部外海陸續發現遺體，警方調查調查中 。（圖／記者張君豪翻攝）

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海巡史上最驚悚！　16海上冤魂先後現蹤

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