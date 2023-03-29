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幣圈動盪！幣安爆司法爭議　640億元資金流失

▲加密貨幣交易所幣安 (Binance) 。（圖／路透）

▲加密貨幣交易所幣安 (Binance) 。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

加密幣動盪事件再起！全球最大加密幣交易所幣安（Binance）在捲入司法爭議前遭爆已先流失10億美元（約新台幣304億元）資金，而幣安執行長趙長鵬遭起訴後提領潮不減，再擴大至21億美元（約折合新台幣640億元）資金。

《Cointelegraph》指出，加密貨幣交易所 Binance 及其首席執行官趙長鵬被美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控違反監管規定之前，據報導，近10億美元的加密貨幣離開了該平台，《華爾街日報》、《福斯財經》等外媒進一步披露，趙長鵬遭到起訴以後，最近一周幣安在以太坊（Ethereum）上的資金淨流出達到約21億美元。

趙長鵬透過個人部落格文章指出，CFTC（美國期貨商品交易委員會）的投訴令人感到失望，且包含許多不完整的事實陳述，並對於包括：合規與美國封鎖技術、與執法部門的合作和透明度、註冊和許可、貿易等方面做出反駁。

據加密貨幣數據供應商Nansen的數字，截至27日晚，Binance在以太坊區塊鏈上7天内淨流出了21億美元的資金。

Binance在交易所公開披露的錢包中持有632億美元，21億美元的流出未對Binance財務穩定造成影響。

分析指Binanace重新開始收取交易服務費，會影響投資者信心。據CryptoCompare數字，Binanace交易所的現貨市場佔比已從3月初的57%降至24日的30%，顯然是受到重收交易服務費的影響。

加密貨幣交易商Flowdesk表示，自3月24日，該公司已減少了對Binance的投資，原因是「沒人願意再承擔一次這樣的風險」。

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