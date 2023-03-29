捷克有意對台建立多層次關係　學者分析眾院議長訪台算盤

文／中央社記者林育立柏林28日專電

捷克學者傅賢毅今天撰文分析，捷克政府內部對眾議院議長艾達莫娃訪台有高度共識，訪團名單凸顯捷克有意與台灣建立多層次的關係。他研判中國不至於報復捷克。

▲捷克眾議院議長艾達莫娃訪台，與立法院長游錫堃同框。（圖／記者林敬旻攝）

捷克智庫「國際事務協會」（AMO）中國問題專家傅賢毅（Filip Šebok）表示，由艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率領的台捷關係史上最大代表團有6名議員隨行，分別來自聯合執政的5個政黨及最大反對黨，具有跨朝野的代表性，而且其中包括外交和國防委員會的主席。

此外，訪團成員有經濟、文化、學術圈和地方政府的代表，連捷克情報單位和網路安全機關的首長也隨團訪台，可見捷克打算在經濟、政治、甚至敏感的安全領域與台灣建立各種不同層次的關係。

他今天在專家組織「中東歐中國觀察家」（CHOICE）發表「捷克眾議院議長抵台出任務」文章，比較2020年8月參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）和艾達莫娃訪台的差異，指出前者訪台捷克總統和政府都不支持，反觀這次政府內部有高度共識，官方全員出動，連總統帕維爾（Petr Pavel）也背書，派總統府軍事部門成員隨行。

捷克眾議院為艾達莫娃訪台製作專屬網頁，標題是「台灣任務」，大肆宣傳的動作相當不尋常。傅賢毅指出，捷克和台灣的國會代表近年經常互訪，層級逐漸拉高，艾達莫娃這次大陣仗訪台，顯然是具象徵意義的外交行動。

舉例來說，艾達莫娃解釋出訪理由是「捷克與台灣的友誼建立在自由、民主和人權，這點獨裁國家永遠不會了解」。這樣說如同直接挑戰捷克與中國的關係，符合捷克政治人物提到台灣時經常提到的說法。

不過，除了象徵層面，經貿合作才是推動雙邊關係的重點，傅賢毅表示，捷克過去對與中國的合作感到失望，台灣難免跟中國相提並論。

他指出，尤其在高科技領域，捷克對與台灣合作的前景有期待，問題在於台灣能否滿足某些過度的期待，如果不能，期待也可能轉為失望。

捷克與台灣深化關係是否會面臨中國的報復？傅賢毅研判可能性不高，原因是北京在俄烏戰爭的角色備受質疑，中國不願進一步傷害與歐盟的關係。

另一因素是中國在立陶宛深化對台關係後對立陶宛實施的經濟脅迫措施，不一定適用於捷克。畢竟捷克的經濟規模比立陶宛大得多，而且與德國關係密切，中國付出的政治和經濟代價將更高。

把視野擴大到全球，傅賢毅認為，捷克眾院議長這次訪台的意義在於台灣開始與民主夥伴發展關係，不再被有損尊嚴的金錢外交或可疑的政權綁住，中國在外交孤立台灣的競賽中獲勝，某種程度反而鼓勵台灣更放手去做。