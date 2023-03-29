　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捷克有意對台建立多層次關係　學者分析眾院議長訪台算盤

文／中央社記者林育立柏林28日專電

捷克學者傅賢毅今天撰文分析，捷克政府內部對眾議院議長艾達莫娃訪台有高度共識，訪團名單凸顯捷克有意與台灣建立多層次的關係。他研判中國不至於報復捷克。

▲捷克眾議院議長艾達莫娃訪台，外交部長吳釗燮、立法院長游錫堃接機。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克眾議院議長艾達莫娃訪台，與立法院長游錫堃同框。（圖／記者林敬旻攝）

捷克智庫「國際事務協會」（AMO）中國問題專家傅賢毅（Filip Šebok）表示，由艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率領的台捷關係史上最大代表團有6名議員隨行，分別來自聯合執政的5個政黨及最大反對黨，具有跨朝野的代表性，而且其中包括外交和國防委員會的主席。

此外，訪團成員有經濟、文化、學術圈和地方政府的代表，連捷克情報單位和網路安全機關的首長也隨團訪台，可見捷克打算在經濟、政治、甚至敏感的安全領域與台灣建立各種不同層次的關係。

他今天在專家組織「中東歐中國觀察家」（CHOICE）發表「捷克眾議院議長抵台出任務」文章，比較2020年8月參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）和艾達莫娃訪台的差異，指出前者訪台捷克總統和政府都不支持，反觀這次政府內部有高度共識，官方全員出動，連總統帕維爾（Petr Pavel）也背書，派總統府軍事部門成員隨行。

捷克眾議院為艾達莫娃訪台製作專屬網頁，標題是「台灣任務」，大肆宣傳的動作相當不尋常。傅賢毅指出，捷克和台灣的國會代表近年經常互訪，層級逐漸拉高，艾達莫娃這次大陣仗訪台，顯然是具象徵意義的外交行動。

舉例來說，艾達莫娃解釋出訪理由是「捷克與台灣的友誼建立在自由、民主和人權，這點獨裁國家永遠不會了解」。這樣說如同直接挑戰捷克與中國的關係，符合捷克政治人物提到台灣時經常提到的說法。

不過，除了象徵層面，經貿合作才是推動雙邊關係的重點，傅賢毅表示，捷克過去對與中國的合作感到失望，台灣難免跟中國相提並論。

他指出，尤其在高科技領域，捷克對與台灣合作的前景有期待，問題在於台灣能否滿足某些過度的期待，如果不能，期待也可能轉為失望。

捷克與台灣深化關係是否會面臨中國的報復？傅賢毅研判可能性不高，原因是北京在俄烏戰爭的角色備受質疑，中國不願進一步傷害與歐盟的關係。

另一因素是中國在立陶宛深化對台關係後對立陶宛實施的經濟脅迫措施，不一定適用於捷克。畢竟捷克的經濟規模比立陶宛大得多，而且與德國關係密切，中國付出的政治和經濟代價將更高。

把視野擴大到全球，傅賢毅認為，捷克眾院議長這次訪台的意義在於台灣開始與民主夥伴發展關係，不再被有損尊嚴的金錢外交或可疑的政權綁住，中國在外交孤立台灣的競賽中獲勝，某種程度反而鼓勵台灣更放手去做。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
便服日穿短褲短裙　學校主任酸：明星穿是養眼，你們是礙眼
25歲型男主廚「性侵高中學妹」被捕！　逞慾敗光名聲
又見行人地獄！駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒車　爸媽急肉身護娃
進口雞蛋「雙北地區今開賣」　再3天全台都買的到
今開賣進口蛋「各賣場售價曝」！　這裡最便宜
電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬」沒人權　身高不到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捷克有意對台建立多層次關係　學者分析眾院議長訪台算盤

雙手除地雷！烏克蘭農民家鄉全毀　不要命趕4月播種季

蘋果「先買後付」功能在美國推出！　可借貸金額曝光

蔡英文出訪前　美臨時喊卡「總統過境」簡報

4.6兆元歐洲史上最大騙稅案！　法檢突襲搜索5家銀行

美公債殖利率攀升衝擊科技類股　美股收低

華爾街日報：蔡英文過境美國　美中關係再受考驗

「立陶宛挺台」遭中國貿易報復　歐盟亮槍了！制定反擊措施

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬」沒人權　身高不到170也沒有

印度陸軍參謀長座談會「3度提到台灣」　批中國好戰、視強權即真理

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

捷克有意對台建立多層次關係　學者分析眾院議長訪台算盤

雙手除地雷！烏克蘭農民家鄉全毀　不要命趕4月播種季

蘋果「先買後付」功能在美國推出！　可借貸金額曝光

蔡英文出訪前　美臨時喊卡「總統過境」簡報

4.6兆元歐洲史上最大騙稅案！　法檢突襲搜索5家銀行

美公債殖利率攀升衝擊科技類股　美股收低

華爾街日報：蔡英文過境美國　美中關係再受考驗

「立陶宛挺台」遭中國貿易報復　歐盟亮槍了！制定反擊措施

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬」沒人權　身高不到170也沒有

印度陸軍參謀長座談會「3度提到台灣」　批中國好戰、視強權即真理

吳宗憲錄影「突起身擁抱鮪魚」！　認了有心結：沒有得到家庭諒解

快訊／台南新化公寓大樓火警　消防人員疏散住戶救火

試酒妹下班回家「車牌白白的」　她吹完嗲喊：我會看紅綠燈

被問「與成龍對打誰贏？」　甄子丹鬆口7字給答案被讚爆！

苗栗貓公坑桐花步道遭亂倒廢棄物　警靠廢木材揪出缺德鬼

狒狒死掉大家為何難過？　她揭原因：張善政應出來安撫情緒

便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

台積電上漲8元至533　台股漲近百點挑戰15800

「台灣TOYOTA RAV4、C-HR」配備調整！Camry被拔真皮座椅

韓劇迷全瘋了！4對神仙顏值主演浪漫劇　「財閥之戀」金秀賢搭金智媛

柴犬雀躍跳踢踏舞　原來是屎在滾啦XD

國際熱門新聞

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

她和姐姐一起懷孕　竟是老公同時播種

挺台遭中國報復　歐盟祭反擊措施

蔡英文出訪前　美臨時喊卡「總統過境」簡報

印陸軍參謀長座談會　3度提到台灣

12歲女兒畫反戰圖老爸被判刑等坐牢

巨乳女律師改行做OnlyFans：po裸照更好賺

咖啡喝多恐引發心臟衰竭！　研究曝1招分辨代謝快慢

和姊姊長超不像　女DNA揭發「3姊妹全不同爸」

懷胎3個月腫成蒜頭鼻　辣妹生完「神奇換臉」

美眾院通過：中國「非開發中國家」不得享優惠

4.6兆元歐洲最大騙稅案　法搜索5家銀行

德基民黨告別友中立場　新文件改寫對中戰略

烏堅守巴赫姆特消耗俄軍　德英主力戰車抵達烏克蘭

更多熱門

相關新聞

華爾街：蔡總統過境美國　美中關係再受考驗

華爾街：蔡總統過境美國　美中關係再受考驗

總統蔡英文出訪前夕，華爾街日報報導，美中近幾個月因俄烏戰爭、中國偵察氣球闖入美國領空等議題對立，蔡總統訪問友邦途中過境美國，可能決定美中關係是否會進一步惡化。

挺台遭中國報復　歐盟祭反擊措施

挺台遭中國報復　歐盟祭反擊措施

印陸軍參謀長座談會　3度提到台灣

印陸軍參謀長座談會　3度提到台灣

瑞士台商會拜會台南市府

瑞士台商會拜會台南市府

看完《咒》被詛咒！他聽見聖歌：召喚了惡靈

看完《咒》被詛咒！他聽見聖歌：召喚了惡靈

關鍵字：

捷克台灣

讀者迴響

熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

性慾很大！　3生肖最會偷吃

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

母獅遭鬣狗群追殺掏肛　結局大逆轉

「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面