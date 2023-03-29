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一夕變百萬富翁！澳男花2萬買探測器淘金　挖出5kg金礦石秒賺488萬

▲▼澳洲一名男子只用2.4萬元的探測器就找到了價值高達488萬元的金礦石，讓他瞬間變身百萬富翁。（圖／翻攝自推特）

▲澳洲一名男子只用2.4萬元的探測器就找到了價值高達488萬元的金礦石，讓他瞬間變身百萬富翁。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲一名淘金愛好者最近靠著廉價的金屬探測器，在維多利亞州（Victoria）「金三角」地帶（Golden Triangle）尋獲一塊重達4.6公斤、含有黃金的岩石，最後以24萬澳幣（約新台幣488萬元）高價賣給黃金探勘公司Lucky Strike Gold的老闆坎普（Darren Kamp）。

綜合CNN和BBC等外媒報導，坎普表示，當這位不願具名的幸運男子背著大背包走入店內，掏出這塊金礦石時，「我頓時被震驚得目瞪口呆，我過去43年的職業生涯中從沒見過這麼大的金礦石，我敢說，這種機會你一生只會見到一次」。

不過這位幸運兒似乎不太懂行情，因為他估價時竟問坎普「你認為這塊石頭值1萬澳幣嗎？」當坎普告訴男子「這至少值10萬澳幣」後，男子又拿出另一半金礦石，告訴他自己其實共找到了4.6公斤的金礦石，而檢測也證實礦石內的黃金重達83金衡盎司（約2.6公斤），比普通盎司更重。

坎普透露，男子使用的是Minelab Equinox 800的探測器，價格只要1200澳幣（約新台幣2.4萬元），「能有這樣的結果真的很不可思議」。最後，坎普開出了24萬澳幣的高價買下這塊金礦石，而幸運男子也表示，他會將這筆意外之財用在家人身上，「哦我的妻子一定會感覺很幸福」。

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