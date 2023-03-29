甩斷交陰霾！蔡英文今出訪2友邦　2度過境美國行程一次看

▲總統蔡英文今展開訪問友邦之旅。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合報導

總統蔡英文今（29日）率團展開睽違3年多的出訪行程，將前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，進行為期10天的「民主夥伴共榮之旅」，去程及回程將過境紐約、洛杉磯。此行總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮及跨黨派立委等人同行，預定4月7日返台，蔡英文今中午將在桃園機場發表行前談話。

根據外交部行程規劃，蔡英文今中午啟程，於台灣時間30日凌晨3時抵達紐約，預計停留2天。外媒指出蔡總統30日將出席華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並獲頒「全球領導力獎」。

過境紐約後，蔡英文預定台灣時間4月1日凌晨抵達友邦瓜地馬拉，除出席軍禮歡迎儀式、兩國元首會談發表媒體談話外，也將和僑界代表、技術團人員及役男茶敘。瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡英文，並設國宴歡迎。

蔡英文預計於台灣時間3日啟程前往貝里斯，會晤總理布里仙紐（John Briceño），接受貝國參眾兩院呈遞友台動議等行程，兩國外長也將簽署雙邊技術合作協定。

回程蔡英文將過境美國洛杉磯，預定於台灣時間5日上午10時45分抵達。外媒指出，蔡總統將會晤眾議院議長麥卡錫，也將在雷根圖書館發表演說。眾院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）日前表示，將會與麥卡錫一同會晤蔡英文。

蔡英文在第一任期內共出訪7次，疫情前最後一次出訪是2019年8月，後因疫情睽違3年多才再次出訪。