猴痘患者關到快崩潰！羅一鈞揭「最長37天」　隔離處置周五開會討論

▲疾管署疫情周報，羅一鈞發言人。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內猴痘病例連環爆，但傳出有個案關到快崩潰，相關隔離處置方式受到討論。疾管署副署長羅一鈞今（28）日說明，統計國內已經出院個案，隔離最長37天，最短7天，平均17.7天，已經安排本周五召開專家會議討論猴痘相關處置。

疾病管制署今日公布國內再增5例猴痘個案，其中4例本土發生在雙北、高雄，1例自日本境外移入，羅一鈞說明，統計境外、本土個案已累積21例，還有10人住院隔離治療，11人已出院。

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然而目前猴痘個案需治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，是否隔離天數太長，受到外界討論，羅一鈞表示，統計已出院個案當中，最短是7天，最長37天， 平均17.7天，疾管署有安排本周五（3/31）召開專家會議，討論猴痘相關處置，包含隔離處所、隔離天數、回家自主健康管理相關配套措施等。

目前本土猴痘個案已經有14例，分布為台北市4例、新北市3例、高雄市2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

羅一鈞表示，初步疫調，新增個案都和先前個案都沒有關連性，但也必須承認，目前就猴痘個案疫調越來越困難，因為近期網路、媒體對於猴痘個案的討論，都加深做疫調上遭遇的難題，猴痘個案住院也會擔心自己因為講太多，有隱私曝光等問題。

羅一鈞強調，目前疫調還是會進行，整體防治策略以高風險對象儘速完成接種，完成社區防護力為最重要方向，隔離也是降低傳染期間進一步傳播可能性。

羅一鈞也說，由於個案整體警戒心已經提高，靠疫調找到後續接觸者已經困難，所幸這幾周看起來病例數是零星發生，沒有等比級數增加，不過持續都有找不到傳染原，各自可能屬於不同傳染鏈病例發生，顯示整體本土感染猴痘風險提高。

▲國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱，資料照。（圖／台南市衛生局提供）

針對疫苗接種，羅一鈞說明，上周二宣布、開放意願登記平台，上周三開打到現在一周，完成582人次的疫苗接種，其中屬於意願平台提供的高風險行為者接種有525人。

羅一鈞指出，初步瞭解，預約登記幾乎沒有人爽約，甚至因為北市預約人數爆棚，已經增開台大醫院、北市聯醫和平院區兩個接種點，也因此，第一階段預期不會開放第二輪再次登記，但是第一階段登記成功的民眾，都可以在4/15之前打到疫苗。

至於第二階段，羅一鈞表示，目前掌握增購疫苗1萬瓶最快本周四可以抵台，於清明連假之間會完成封緘檢驗、驗收等程序，明天和各縣市衛生局、醫療院所開會討論第二階段接種作業，規劃每個縣市都有一家醫療院所提供接種服務，從最開始六都的8家醫院，增加到40家醫院提供服務。

羅一鈞說，何時開放第二階段意願登記、開打事宜、醫院名單，都會在清明連假後第一次疫情記者會後說明，他也透露，4/15之前就會展開第二階段，開打時間預計是清明連假之後的下一周，預約登記也不會像上次早上宣布下午就開搶，會有更多時間傳遞訊息。