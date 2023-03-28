上周爆14.5萬人腹瀉就醫「還在高點」！羅一鈞：清明後恐小反彈

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情處於高點，根據疾病管制署監測，國內上周腹瀉門急診就診達到14.5萬人次，疾管署副署長羅一鈞今（28）日表示，228連假到現在腹瀉疫情已經有逐漸下降，但是還沒有脫離高點，處於高峰反轉過程中。雖然進入春季疫情會逐漸趨緩，但即將清明連假，期間若民眾出遊，如果沒有做好相關衛生防範，清明後可能又出現小反彈。

羅一鈞，依國內監測資料顯示，上周(3月19日至3月24日)全國門急診腹瀉就診達14.5萬人次，比起再前一周的15.8萬人次下降6%~8%，過去兩周處於下降趨勢。

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國內近期傳出國小疑似諾羅感染，多名學生上吐下瀉請假，羅一鈞表示，諾羅病毒非法定傳染病，是透過健保腹瀉就診人次進行掌握，而諾羅傳染力強，因為染疫後傳播速度很快，被稱為病毒界法拉利，另因為諾羅每一兩年轉換型別，無法免疫，症狀就是上吐下瀉為主，透過支持性療法可以自然恢復，但因為傳染力強，還是注意請民眾洗手、飲食衛生。

羅一鈞也提到，一般諾羅通常秋冬流行，進入春季，疫情會逐漸趨緩，連假期間還是提醒民眾注意，避免因為出遊，不排除大家出遊，難做好個人防範，清明後又出現小反彈。