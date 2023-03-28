▲線上繳費回饋推動「淨零醫療」！北榮、合庫簽署合作意向書。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

建構跨域協作生態圈是串連產業創新趨勢，台北榮總與合庫銀行今（28）日簽署共組醫療健康生態圈合作意向書，第一波合作重點將聚焦於建構淨零醫療的開放金融服務場景，推動線上繳交醫療費用回饋方案，鼓勵民眾多使用電子支付，達到淨零醫療的目標。

醫療機構是永續發展的關鍵實踐基地，更是邁向淨零排放不可或缺的重要角色。陳威明院長表示，臺北榮總為國內醫療業界翹楚，近年攜手學研單位，發展智慧醫療的創新研究，更積極響應永續理念，成立跨科部永續推動小組以落實永續發展，2022年榮獲行政院國家永續發展獎，為該年唯一獲獎的醫療機構，奠定臺灣醫療業界的永續先鋒地位。

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李偉強副院長說明，臺北榮總自行研發「臺北榮總行動就醫服務」手機APP應用程式，提供諸多方便民眾就醫與減少碳排設計。如行動掛號、叫號進度查詢(含門診、抽血、領藥等)、行動繳費、慢箋預約、陪病探病申請等，減少民眾不必要的等候、群聚及移動。

其中的行動繳費功能就是臺北榮總與合庫銀行共同合作的成果，近年來在臺北榮總大力推動下，使用人次逐年遞增，2022年已有高達八成的民眾使用各種電子支付方式繳費，由「少紙化」逐步邁向「無紙化」的目標，並於2022年醫療費用行動支付導入流程優化競賽中獲奬，為公立醫院唯一獲獎機構。

合庫銀行與其金控體系近年積極建構創新能量，於2019年成立創新實驗室(CoLAB)、2022年依循長照2.0以及信託2.0政策發展創新金融服務，持續推進數位創新。為響應政府淨零政策，更創公股金控首例，設立永續辦公室，並開拓綠色金融版圖，多年耕耘已榮獲無數獎項肯定。

臺北榮總與合庫銀行未來將凝聚雙方力量，維繫緊密合作關係，打造具備淨零醫療色彩的開放金融服務場景，持續圍繞民眾多元化的需求，連結更多樣的業務型態。同時秉持使用便利性及資料安全性原則，建構多元且具備便利性的數位支付渠道，加上與合庫銀行長期合作的豐富經驗，共同開創醫療結合金融的永續之路，邁向醫療健康生態圈的新紀元。