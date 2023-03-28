快訊／初步檢體報告出爐！　枉死槍下的確定是雌性「東非狒狒」　

▲狒狒遺體送往台北市立動物園進行斷層掃描。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

東非狒狒遭槍殺喪命，引發全台關注，林務局今（28日）展開死因調查，初步判定，物種是東非狒狒(Papio anubis)，個體為雌性，檢傷部分在左胸處及右背處可見明顯傷口，右側臀部一擦傷，目前已將遺體送到農委會家畜衛生試驗所釐清死因，預計明天上午進行解剖，約10至14天會有結果。

東非狒狒遭槍殺喪命，引發全台關注，林務局啟動死因調查，一早將狒狒遺體從桃園市送往台北市立動物園進行Ｘ光掃描確認受傷部位，並採集狒狒檢體做物種鑑定，中午轉送農委會位於淡水的家畜衛生試驗所解剖，進一步釐清死因。

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林務局指出，死亡狒狒確認品種為東非狒狒，個體是雌性，體長(吻肛長)60公分、尾長35公分，體重14公斤，檢傷人員發現在左胸處及右背處可見明顯傷口，右側臀部另有一擦傷，掃描結果並未發現植入晶片，暫無法確認飼主。

針對外界質疑圍捕過程有嚴重疏失，林務局強調，中央政府及地方政府的職掌角色有所不同，有關保育類野生動物管理，依據野生動物保育法第31條，有明確的分工，地方政府負責管理及查核，中央（農委會林務局）為政策擬訂、督導地方政府依規辦理。本次狒狒捕捉工作係桃園市政府權責，林務局或所屬林管處並未派遣獵人或任何人員至現場參與，當時指揮的情形及實際狀況，仍應由桃園市政府完整釐清說明。