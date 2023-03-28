蘋果iOS 16.4更新正式發布　釋出9大升級功能

▲蘋果正式推出iOS 16.4。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今天發布了 iOS 16.4 正式版，這是去年 9 月首次發布的iOS 16操作系統後的第四次重大更新，iOS 16.4 在 iOS 16.3 發布兩個月後發布，此次更新總共9大更新重點，包括帶來6大新功能以及修復3大Bugs。

iOS 16‌‌.4 和 iPadOS 16.4 可以通過無線方式下載到符合條件的 iPhone 和 iPad 上，在設定中找到「通用」，選取軟體更新。此外，蘋果還為舊產品的iPhone用戶發布了 iOS 15.7.4，該更新提供了安全改進。

iOS 16.4 新增搖頭、粉心、藍心、灰心、驢、駝鹿、黑鳥、鵝、翅膀、水母、風信子等 21 個全新表情符號。此外包括添加到主螢幕的網站的 Safari 通知、更清晰的手機通話的語音隔離、Apple Books 翻頁動畫的返回、Poscast更新、新的HomeKit架構以及許多其他小的變化和調整。

蘋果的完整更新說明如下：

1.表情符號鍵盤上使用21個新的表情符號，包含動物、手勢和物品。

2.為加入主畫面的網路App傳送通知。

3.行動網路通話的「語音隔離」降躁增強

4.「照片」中的「重複項目」相簿支援偵測「iCloud 共享的照片圖庫」中重複照片影片。

5.「旁白」支援「天氣」App中的地圖。

6.「輔助使用」設定可在偵測到燈光閃爍或頻閃效果時自動調暗影片。

7.修正了兒童的「購買前詢問」要求可能無法顯示在家長裝置上的問題。

8.解決了與Matter相容的自動調溫器在與Apple「家庭」配對時可能變得沒有回應的問題。

9.iPhone 14和iPhone 14 Pro機型上的「車禍偵測」最佳化。