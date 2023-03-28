嘉義婦錢包遭搶喊「抓賊啊！」　鄉親見義勇為合力撲倒搶匪

▲毒蟲光天化日行搶，民眾見義勇為制伏搶匪嫌 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣47歲詹姓男子平時遊手好閒，因長期染毒缺錢花用，於3月25日中午騎著腳踏車行經嘉義縣民雄鄉，鎖定一名同樣騎乘腳踏車之56歲謝姓婦人，趁其不備從後方搶走她放在腳踏車置物籃的錢包，得手後隨即加速逃逸，被搶的謝姓婦人見狀大喊搶劫並騎車隨後追趕，幸好附近民眾聽聞吶喊，見義勇為上前幫忙追捕壓制犯嫌，警方據報趕到現場迅速逮捕犯嫌帶回偵辦。

據了解，詹嫌無業，平時也沒有工作，僅靠撿拾回收為生，昨日因身上盤纏花用殆盡，遂賊心大起，騎乘腳踏車至民雄鄉附近尋找作案目標，見一名婦人騎乘腳踏車置物籃有一皮包，趁其不注意從後方搶走皮包逃逸。

謝女見狀趕緊大叫「抓賊啊！」，並騎上腳踏車從後追趕，雙方「飛車追逐」約500公尺後，詹嫌轉進小巷想甩開謝女，因不熟悉附近路況，竟自己騎進死巷，遭謝女追上欲拿回皮包，詹嫌竟出手抵抗，雙方互相拉扯，幸好路旁熱心民眾見義勇為上前合力詹嫌制伏，成功拿回謝女錢包。警方獲報後迅速趕抵現場，順利將詹嫌逮捕帶回偵辦，訊後依搶奪罪嫌將詹嫌移送法辦。

民雄分局提醒民眾出門在外，須小心財物不要露白，給予宵小可趁之機；也呼籲民眾如發現周遭可疑人、事、物，可立即撥打110報案，並協助記明嫌犯髮型、身高、體型、特徵、年齡、穿著衣物及犯罪工具（如汽機車、兇器等）等外觀特徵，提供警方偵查，共同為維護良好社會治安而努力。