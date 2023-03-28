監外工作遭疑偷錢打傷人脫逃　涂俊緯刑期不到2年

▲屏東地檢署發言人魏豪勇說明涂俊煒脫困事件 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監獄竹田分監收容人涂俊煒，昨（27）日下午於屏東潮州某處農場進行自主監外作業時，被農場員工懷疑偷錢，兩人發生口角，將對方打傷後，搶走該員工自小客車脫逃，並棄車在高雄市岡山區，刑事局已會同屏東縣警方在他曾出入地點埋佈查緝，屏東地檢署並呼籲民眾不要窩藏，以免觸法。

41歲的涂俊煒因竊盜及肇事逃逸及過失傷害罪等入獄，被判刑合併執行約6年刑期，他在服刑期間，行為、作息及表現等都正常，也符合自主監外作業的條件，經申請並審核後，於今年2月底至潮州鎮一處種植檸檬的農場進行自主監外作業，每天早上8點到農場工作，下午5點返回到竹田分監報到，每日進出都會搜身、酒測，之前每日考核均無異常，預計不到2年即可出獄。

▲被打傷農場員工。

不料，昨天下午3點多，農場員工懷疑他行竊，兩人發生口角，他出手打傷對方後開走對方自小客車逃逸，警方獲報發動圍捕並發佈通緝。隨後該自小客車在棄置在高雄市岡山區。

屏東地檢署表示，該署於日17時40分左右，接獲屏東看守所附設屏東監獄竹田分監通報自主監外受刑人涂俊煒脫逃，經確認後迅速於18時30分左右發布通緝並公布照片，同時指示屏東縣政府警察局各分局及刑警大隊、警政署南部打擊犯罪中心偵查第八大隊全力追捕，儘速將脫逃人逮捕歸案，以維護社會安全。

該署表示，目前依搶奪、脫逃罪嫌查緝，並提醒民眾，依刑法第164條規定，藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金；民眾如有發現涂男蹤跡，請立即向警通報，切勿提供藏身處所或資助其逃亡，以免觸法。