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翟本喬遭嗆網軍頭　反爆料「唐鳳位子本來找我」還原當天始末

▲和沛科技董事長翟本喬。（資料照／記者徐文彬攝）

▲前台北市市政顧問翟本喬。（資料照／記者徐文彬攝）

記者隋昊志／綜合報導

被網友喻為「翟神」的前台北市市政顧問翟本喬，日前出席活動談論假新聞議題時，遭台下觀眾嗆是「網軍頭」，翟本喬則透露，其實數位發展部部長唐鳳在2016年接任的數位政委，原本民進黨是先找上他，但他自覺不適合回絕了邀請。事隔多日後，翟本喬也在臉書PO出長文，還原當天的談話始末。

翟本喬27日凌晨在臉書PO出長文，還原當天活動的始末，表示自己接獲華視前總經理黃兆徽邀請，請他參加《A Thousand Cuts》特映會及映後的高峰論壇，自己抱持著想多聽各方不同意見前往，也聆聽許多學者及名人的發言，讓他獲益良多。

翟本喬提到，原本當天自己要先離席，但在門口先被工作人員攔下，說主持人有指定要他發言，因此他又回到場內，並心想「真的是要多聽各方不同的意見？」而後主持人在提及他時，從一開始提及的「翟神」改為「翟本喬」，雖然自己並不喜歡「翟神」這個封號，但主持人的用語轉變有點微妙，感覺主持人已經受到「壓力」了。

翟本喬上台後提出自己對於「守護新聞自由」、「新聞道德」之類的看法，以及該如何遏止假新聞的製造與散佈。此時突然從觀眾席大喊「網軍頭啦！網軍頭！」翟本喬詢問「誰是網軍頭？」對方則直指「你」。

原本翟本喬還想用開玩笑帶過，「真的喔？你要我當唐鳳那個位置嗎？」此時一旁工作人員上前，試圖要將麥克風收走，他認為既然自己上來，就應該把話說完，隨後透露2016年唐鳳的數位政委位子，原本蔡政府是先詢問他的意願，但他自覺不適合婉拒，後來才找了唐鳳擔任。不過翟本喬也強調，自己認真不覺得唐鳳是在做網軍頭的工作。

翟本喬發文後引起不少網友討論，紛紛留言「感覺是設局」、「你講的新聞自由是重點，只是一堆效忠政府的奴才專家，覺得順應政府的意見就是新聞自由，其他的不是吧？」、「有些人大概沒想到實話這麼傷人吧！還沒辦法當場硬拗回去」、「本來想說只是去看個電影，沒料到進入了敵人集會所？」、「只能說，大概你還沒回到家，網軍就開始攻擊你了，政府效率在這時候效率最好了」、「館長現在也開始被修理了呀，呵呵。摸頭不行就毀滅你」、「這場子的氣氛跟鴻門宴沒啥兩樣嘛」、「容不下說實話的人」。

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