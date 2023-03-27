外傭虐童畫面曝！「槌頭巴臉壓水中」爸媽嚇壞　警方出手了

▲外籍女幫傭在幫幼童洗澡時，因幼童大聲哭鬧，竟以手搥頭和壓頭入虐童行徑。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

針對外籍女幫傭在幫幼童洗澡時，因幼童哭鬧竟多次以手「巴頭」或擰手、腳其至將幼童頭壓入水中等虐童傷害行徑，民眾質疑警方受（處）理案件態度不夠積極；轄區桃園市龍潭警分局說明，依規定已於第一時間通報家防中心與警方共同協助予以關懷該案件。另本案業於昨（26）日完成刑事調查並於今（27）日依法將該外籍幫傭函送地檢署偵辦，追究犯嫌刑事責任。

▲▼造成幼童頭、手、腳等多處淤傷。（圖／民眾提供，下同）

受害家屬表示，他們調閱監視器畫面發現，外籍女幫傭在幫弟弟洗澡時，因弟弟哭，女幫傭多次以手槌頭或「巴頭」，甚至將頭部壓在水中，導致幼童身體多處淤傷，對此虐童傷害行徑家屬立即報警，但警方則以非現行犯及要求將女傭帶到派出所等不積極作為感到不滿。

對此龍潭分局表示，聖亭派出所於昨日凌晨1時受（處）理民眾報案後，依規定已於第一時間通報家防中心與警方共同協助予以關懷該案件。但是當員警到場處理時，幼童家屬表示虐童傷害時間是23、24日的事！所以不是現行犯，警方於法也無法將外籍幫傭拘捕帶回，26日凌晨3時許，請被害人到派出所提供相關驗傷及錄影畫面製作筆錄釐清案情，正式提出傷害告訴！另本案業於昨日完成刑事調查並於今日依法將該外籍幫傭函送地檢署偵辦，追究犯嫌刑事責任，仍持續與被害家屬保持聯繫與溝通，以化解家屬焦急疑慮。