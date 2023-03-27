看不見的標的物！花蓮分署4月拍賣泰達幣2萬6千顆

▲隨身碟內存泰達幣2萬6,150.166619顆，將由花蓮分署執行拍賣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法拍標的無奇不有，但「看不見的拍賣標的」拍賣會，在花東地區還是頭一遭！台灣花蓮地方檢察署偵辦某周姓被告涉犯詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件，就查扣之泰達幣（USDT-TRC20）2萬6,150.166619顆囑託法務部行政執行署花蓮分署變價拍賣備受矚目，拍賣會將於4月11日（二）上午11時在執行署花蓮分署隆重登場！

花蓮地檢署與執行署花蓮分署表示，於重大刑事案件之偵辦，如偵查中所查扣之被告財產有喪失毀損、減低價值之虞，或不便保管、保管需費過鉅者，檢察官得將扣押物品變價以保管其價金，確保未來不法所得之沒收。

在人力、資源有限下，如由檢察官視案件情狀，於必要時囑託具有豐富行銷拍賣經驗之行政執行分署協力進行扣押物變價事宜，將有助於提升偵查效能、提高沒收成效、維護被告權益、優化物品保管、落實正當程序等，以發揮法務部檢察機關與行政執行機關橫向聯繫之綜效，樹立合作典範。花蓮地檢署本次與執行署花蓮分署攜手通力合作，就查扣之泰達幣進行變價拍賣，不僅為花蓮地區首宗，更是偵查中囑託案件首宗，別具意義。

▲4月11日上午拍賣，有興趣民眾勿錯過到場競標。

花蓮地檢署與執行署花蓮分署特別提醒，本次「看不見的拍賣標的」拍賣會從當日上午10時開放登記，登記截止時間為上午10時50分，應買人均應當場簽署承諾書，始得領取號碼牌進場競標，請民眾提早到場。本次拍賣定底價依法不公開，由出價最高且達底價之應買人得標。

拍賣底價之酌定，係參考市價而有些許折扣，想逢低買進的民眾務請把握機會。得標後應當場以「現金」或「信用卡」刷卡方式繳清拍賣價金，此外，應買人需自行備妥可接收本件拍賣標的之虛擬貨幣錢包，並自行負擔移轉之手續費，請應買人注意。