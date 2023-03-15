離職員工盜425萬泰達幣　躲梯間登入「WIFI溢波」轉帳

▲蘇男離開虛擬幣投資公司後，利用公司內部WIFI溢波登入系統盜轉泰達幣。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

原任職某虛擬貨幣投資公司的男子蘇立晉，在離職前就偷轉了15萬顆泰達幣(USDT)給從事金融業的男子張志銘，蘇男離職後，又躲在公司外的樓梯間，偷偷登入公司內部專用的WIFI溢波，再盜轉一筆，前後共盜得價值新台幣約425萬元的泰達幣，台北地檢署調查後，依妨害電腦使用等罪，起訴蘇、張2人。

檢警調查，28歲的蘇立晉在虛擬貨幣投資公司財務部任職，2022年4月間離職前，就曾用同事的帳號密碼，將4萬多顆泰達弊轉入27歲的張治銘開設的冷錢包，蘇男離職後，記下財務部用來操盤進出虛擬貨幣的關鍵帳號密碼，再趁著人煙稀少的下班時段，進入公司大樓內，躲在樓梯間，連線到公司出金系統專用的WIFI溢波，登入系統繼續盜匯泰達幣，前後共盜走15萬顆。

公司發現泰達幣遭竊後報案，警方調閱監視器，鎖定蘇男涉案，但因張男用來存放的泰達幣屬於難以追查的冷錢包，檢警一度無法突破，後來是因為蘇男急著要分錢，張男把冷錢包內的泰達幣轉入交易平台，才被專案小組溯源追出，並查扣5萬顆尚未變現的泰達幣，總計蘇、張2人得手泰達幣折合市價高達425萬元。