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苗栗私立龍德家商列專輔　校方：不應用資金存量評斷辦學

▲▼苗栗縣私立龍德家商。（圖／翻攝自Google MAP）

▲苗栗縣私立龍德家商。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社

教育部25日召開私校退場審議會，苗栗縣龍德家商被列入專案輔導名單。校方表示，辦學30多年未拖欠教師薪資與廠商貨款等，認為不應用學校資金存量來評斷辦學成績。

教育部召開私校退場審議會，位於苗栗縣的龍德家商被列入專案輔導名單，改善期限2年，若未改善將停止全部招生，並在停招的學年度結束時停辦，走向解散清算。

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龍德家商校長徐詠芳接受中央社記者電訪表示，教育部指龍德的資金存量不足，是「財務狀況顯著惡化」，她認為這種量化標準不一定適用每間學校，除了虛心接受審議結果，也會好好規劃學校的未來。

徐詠芳說，去年學校復招後，目前有2個班，包括家具木工科9名學生、烘焙食品科25名學生，教職員則有13人，學校在教育部的相關評鑑中都合格，唯獨資金存量不符合私校退場審議的公式算法，她認為不應依此認定校方辦學不力。

徐詠芳表示，34名學生的學收確實不夠支出校內開銷，但董事會用行動證明願意為地方教育付出，辦學30多年未曾拖欠教師薪水、廠商貨款等，若教育部認為校方須改善現金存量問題，後續她會在董事會召開時說明，請董事會做出相關決議。

龍德家商創辦於1972年，是苗栗縣海線地區唯一家事類科職業學校，109學年度申請停招，擬改制為私立雙語中小學，籌備期間因租用鎮公所土地卡關，撤銷改制計畫，轉而申請111學年度復招3個新科，獲教育部國教署核准。

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