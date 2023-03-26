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社會 社會焦點 保障人權

肇逃遭緩起訴罰1萬　他寫信要檢察官「注意行車安全」下場慘

▲▼寫信，手寫信，信件，信。（圖／Photographer: Roman Drits／取自免費圖庫stocksnap）

▲寫信示意圖。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄汪姓男子因肇事逃逸案件，遭高雄地檢署王姓檢察官處分緩起訴，需繳交公庫1萬元，他心生不滿，竟兩度寄信給檢察官恐嚇「會有報應」、「注意行車安全」，結果再度吃上官司，法院審理後，依恐嚇危害安全罪，判處他拘役40日，得易科罰金。

判決指出，汪姓男子是在2021年間因肇事逃逸案件，被高雄地檢署王姓檢察官為緩起訴處分，並命他向公庫支付1萬元及參加法治教育課程1場次，但汪男因經濟拮据不滿要繳交1萬元給公庫，竟在去年6月22日和8月4日，兩度寄信給王姓檢察官。

汪男在信中提到「不要靠你有權，就可以欺凌善良的百姓，任憑你宰割」，「乎你罰錢去開查某，看病吃藥，生子無腳瘡，鴨霸，吃乎死吃呼流鼻水，吃呼沒留住址」，「會有報應」，「注意行車安全」等內容。

王姓檢察官收到信後，覺得自己的行車安全受到威脅，於是報警抓人，警方事後比對2封信的筆跡，確認是汪男所寫，於是將他依法送辦、起訴。

法院審理時，檢察官出庭證稱，收到恐嚇信後，在騎車或開車時，會擔心汪男對他做出不利行為，但汪男仍辯稱，沒有恐嚇檢察官的意思，只是要抒發情緒，但法官仍依恐嚇危害安全罪，判汪男拘役40日，得易科罰金，可上訴。

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