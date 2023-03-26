美國出手仍「無力護台」？　吳釗燮：美國經常性助台「非常感謝」

記者呂晏慈／台北報導

原友邦宏都拉斯26日上午發布正式聲明，宣布與台灣斷交。外交部長吳釗燮上午9點半親自舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交，痛批宏國恣意需索，甚至公開釋出錯誤訊息。針對美國日前曾出手協調，但最終仍斷交，是否代表美國「無力護台」？吳說，美國與日本等理念相近國家在國際參與和其他層面，一直在協助我國，相信國人看到都會非常感謝。

▲外交部長吳釗燮（中）今天上午親自主持記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

有媒體詢問，美國日前曾出手去協調，但最後仍斷交，是否代表「無力護台」？且在前總統馬英九出訪中國大陸前夕斷交，而不是總統蔡英文出訪前夕斷交，是否代表「馬總統救了蔡總統一命」？

吳釗燮直言，不太清楚在問什麼事情，有關於其他國家的狀況，台灣的國際參與、國際空間有很多國際友人協助，除了美國經常性的協助我國參與國際組織，其他理念相近國家也一直在協助我們，除了正式的外交關係之外，對外關係甚至國際參與，還有很多層面，例如捷克眾議院議長艾達莫娃昨天抵台訪問，這也是台灣在打開國際空間，很努力的一部分，這些都是成果，也是理念相近國家力挺台灣的實踐。

對於美國的角色，吳釗燮說，美國在這段時間，不管是國際參與或其他層面的國際空間，都一直在協助我國，例如看到日本外相主動對外發言，稱呼台灣是一個「利益以及價值相近的夥伴」，相信國人看到這些都會非常感謝及感動。