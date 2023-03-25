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去年3085人車禍亡「創10年新高」營建署估改善行人地獄：要100年

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（圖／資料照）

▲交通部公布2021年道安事故統計，事故件數、受傷人數及死亡人數都創新高。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣被封為「行人地獄」，2022年的交通事故、死亡人數、受傷人數等3項數據創下10年來的新高，至少造成6300億元的社會成本損失。然而根據營建署報告，台灣要徹底改善行人空間至少需要100年的時間，讓時代力量25日砲轟，「擺脫每年開空頭支票的惡性循環吧」。

行政院交通環境資源處長陳盈蓉日前表示，根據營建署報告指出，要徹底改善人行空間需要100年。

對此，時代力量25日表示，交通部24日終於發布2022年的道安事故統計。2022年共發生37萬5632件交通事故，導致3085人死亡、49萬8887人受傷，「死亡人數創下10年新高，而事故量、受傷人數更是史上最高。」

時代力量表示，交通問題不只是社會問題，更是治理問題、國安問題。然而，過去的交通事故記者會都未進行原因分析，「沒有事故原因分析，要怎麼對症下藥？要怎麼精準投放資源？最後的結果就是，一個又一個家庭發生悲劇，社會付出了巨大的代價。」

時力指出，依照交通部運輸研究所研究推估，1位事故死亡的社會成本約1600萬元；1位事故受傷民眾的社會成本約118萬元，以此計算，2022年的交通事故社會總成本是6380億4666萬元，佔去年實質GDP 21兆6700多億的2.94%。

然而，交通部的道安預算，去年只編列3億多，今年「大幅」增加至6億，其餘的補助計畫分散各處，此舉讓時代力量痛批，「只在意錢有沒有撒下去，缺乏統一的列管與監督機制，在這種情況下，交通部降低5%死亡人數的承諾，只會是一張又一張的空頭支票。」

時代力量呼籲政府看看日本、學學韓國，「我們不想每年付出超過6000億的帳單，我們更沒有100年可以等，請交通部痛定思痛，擺脫每年開空頭支票的惡性循環吧！」

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