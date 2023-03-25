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清明5天連假！全台23處地雷省道出爐　「蘇花路廊恐狂塞18小時」

▲▼元旦連假第1天上午，蘇花改蘇澳端湧現南下車潮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲清明連假蘇花路廊恐塞爆。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假將至，預估將湧現大量返鄉掃墓和出遊車潮，公路總局預測，全台將有23處易塞省公路，其中連假首日(4月1日)台9線蘇花路廊南下車潮恐怕從凌晨3點塞到深夜9點，可能狂塞18小時，4月4日北上也預料將從上午8時塞到半夜12點。

清明連假自4月1日起至4月5日止，預估除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，隨著疫情趨緩，將有許多民眾外出旅遊。依據國人習慣會在連假後期於兒童節(4日)至清明節(5日)當日上午至各地區墓園及寶塔等進行掃墓。

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公路總局預測，清明節連續假期車潮自3月31日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月1日至4月4日上午於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日至4月5日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。

公路總局也預估將有23處易壅塞省道，其中地區主要幹道包括台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等。

▲▼清明連假易塞省道路段時段。（圖／公路總局）▲▼清明連假易塞省道路段時段。（圖／公路總局）▲▼清明連假易塞省道路段時段。（圖／公路總局）

▲清明連假易塞省道路段時段。（圖／公路總局）

銜接高速公路易塞路段則包括台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等；重要觀光風景地區鄰近易塞路段則有台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等。

其中連假首日(4月1日)台9線蘇花路廊南下車潮恐怕從凌晨3點塞到深夜9點，可能狂塞18小時，台9線蘇花路廊4月4日北上也預料車潮將從上午8時塞到半夜12點，恐連塞16小時。

公路總局表示，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

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關鍵字：

清明連假省道23處易塞公路總局台9線蘇花

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