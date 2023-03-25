大谷翔平雀躍模樣激似「阿拉蕾」　最愛《灌籃高手》自曝像海南的阿神

文／妞新聞

▲大谷翔平（圖／Twitter@Cut4）

2023年WBC世界棒球經典賽「冠軍」最終由日本隊奪下，寫下了隊史上「第3座冠軍獎盃」的新紀錄，不僅讓日本舉國同慶，功不可沒的王牌球員大谷翔平，也再度掀起「大谷旋風」！而這位實力超強的人氣選手，竟也和「動漫」息息相關？（驚）。

＃比茂野吾郎還扯！？



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有如《棒球大聯盟》的劇本，決賽的「日本VS.美國」的對決場面也成經典，但不同於茂野吾郎的「直球」，大谷翔平選擇以「滑球」對戰，讓「神鱒（Mike Trout）」三振出局！比動漫角色還扯的實力，也促使網友們翻出《棒球大聯盟》OVA〈世界大賽篇 通往夢想的瞬間〉的片段做比對，到底是動畫被還原，還是現實成為動畫，已經分不清楚啦！

＃致敬《影子籃球員》的黃瀨

在冠軍賽前被全網封神的超帥喊話，「只有今天這一天，捨棄對他們的憧憬，專注於勝利。走吧！」也被網友們爬出，居然和《影子籃球員》中，黃瀨對決青峰時，所說的：「我已經不會再對你有所憧憬了...」相似，因為憧憬，所以才無法超越，大谷正是引用了黃瀨的這份心情啊！

＃最愛的漫畫是《灌籃高手》

▲海南隊的阿神。（圖／IMDb）

不只《影子籃球員》，其實大谷翔平就曾透露，自己最喜歡的漫畫是《灌籃高手》，在其他訪談中更提及，覺得自己就像是漫畫中的「神宗一郎」！認為自己和海南隊的阿神相同，都是屬於「努力型」的球員，且進行很大量的訓練。

＃是《咒術迴戰》死忠粉！

2021年賽季，大谷更將自己的入場曲，更改成《咒術迴戰》的片尾曲〈LOST IN PARADISE〉，還自爆當時是「每周都會準時等動畫更新」的死忠粉（笑）。

＃雀躍模樣超像阿拉蕾！

▲阿拉蕾。（圖／ドラゴンボールレジェンズ攻略）

▲大谷翔平開心奔跑的畫面被說像「阿拉蕾」。（圖／Twitter@World Baseball Classic，下同）

不只《精靈寶可夢》裡的「烈咬陸鯊」，大谷還被說像「阿拉蕾」！在決賽前一場的比賽中，大谷被捕捉到張開雙手、開心奔跑的畫面，因為和《怪博士與機器娃娃》登場的機器人「則卷阿拉蕾」，經典的跑步姿勢十分相像，於是也多了「大谷阿拉蕾」的可愛暱稱！

只能說大谷的魅力已經無法只用一位動漫人物來比擬了，根本就是比動漫還要強的存在啊（笑）。

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