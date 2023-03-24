猴痘疫苗北市爆大量預約「1700人搶打」　增開2醫院接種點

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土猴痘疫情升溫，疾病管制署開放猴痘疫苗預約登記，首波3千名額9分鐘就預約額滿，其中近1700人選擇北市接種。疾病管制署副署長羅一鈞今（24）日表示，除原本北市聯醫昆明院區，北市衛生局已協調增加和平院區與台大醫院2處的疫苗門診。而猴痘疫苗系統，昨傳出因轉檔異常造成民眾無法預約等問題，疾管署已處理完畢且於下午將預約信全數寄出。

疾管署21日下午開放「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)到「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，開放僅9分鐘，3000名額就已經約滿，暫時關閉平台。

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▲猴痘疫苗開放登記，第一階段3000人名額10分鐘內搶光。（圖／翻攝自猴痘疫苗接種意願登記平台）

猴痘疫苗第一階段僅於6都設置各1家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。

羅一鈞表示，因民眾選擇北市聯醫昆明院區之人數近1,700人，造成等候接種疫苗人數眾多，已由台北市衛生局協調該院增加門診人數，以及增加台北市立聯合醫院和平院區與台大醫院加開疫苗門診，提供完成意願登記民眾接種服務。

猴痘預約平台昨傳出民眾登記成功後沒有收到掛號連結、或收信收到錯誤編號，羅一鈞表示，因意願登記平台系統資料解密轉檔異常，本署三天來持續以專案處理方式，個別與民眾核對相關資料，今天下午5點前已全數寄出預約信，提供接種服務至4月15日。

羅一鈞也重申，只要是第一階段完成意願登記的民眾，均會提供接種服務，不因先前轉檔異常影響接種權益。

▲首批猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）