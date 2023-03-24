神秘科技公司打造「天堂」虛擬實境！號稱心想事成⋯3人受困大亂鬥

▲金枝演社改編沙特《無路可出》劇本，將場景從地獄挪到天堂，演出《再一步，天堂？！》。（圖／陳少維攝影，金枝演社提供）

記者林育綾／綜合報導

存在主義大師沙特的名言「他人即地獄」耳熟能詳，他創作的劇本《無路可出》也被後人不斷搬演；如今金枝演社劇團改編這部經典，將「地獄」的場景挪到「天堂」，還加入科幻、虛擬世界元素，3人為了試圖進入科技公司打造的虛擬實境，引爆了一場大亂鬥，在舞台上掀起一場無限迴圈的人性風暴。

金枝演社劇團中生代導演施冬麟發想，邀請新世代編劇張敦智合作，改編存在主義大師沙特經典《無路可出》，更大刀闊斧重新拆解，把場景從地獄挪到天堂，新劇命名為《再一步，天堂？！》。

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▲相較原作死後受困在地獄的3位主角，他們改編成3位玩家試圖進入虛擬實境「天堂」。（圖／陳少維攝影，金枝演社提供）

相較原作死後受困在地獄的3位主角，他們改編成虛擬實境「天堂」的玩家，導演施冬麟表示，他從大學時期接觸到這個奇妙的劇本後，成為往後戲劇工作的繆思，尤其劇中3個主角無法停止的互相攻訐，投射出人性的複雜，雖然劇情非寫實，卻一直讓他覺得真實無比。

他在跟編劇張敦智討論時，兩人好奇在現代人早已熟知原作「他人即地獄」的概念後，究竟是否有突破的可能？於是冒出「天堂」的想法，透過主角們對美好天堂的想像、渴望，進一步刨挖人性的迷思，「就好像佛家說，一念天堂，一念地獄，而你的念會帶著你跨出哪一步？」

▲▼金枝演社改編沙特經典劇本，還加入科幻、虛擬世界元素。（圖／陳少維攝影，金枝演社提供）

《再一步，天堂？！》劇情描述3位性格、背景不同的男女，為了各自的欲望和目的，先後與一間神秘的科技公司簽約，意圖進入名為「天堂」的客製化虛擬實境，號稱可以「心想事成」的理想世界，開啟夢寐以求的全新人生。

然而為了順利進入天堂，3人卻在過程中逐漸崩解，宛如一場極限運動，不僅被迫卸下自己的面具，更引爆荒謬又瘋狂的大亂鬥。此外，施冬麟還在劇中加入科技公司的職員角色，在外圍不斷重複雷同的日常對話與動作，形成另一種「無路可出」。他表示，自己會有這個構想，部分原因也是為了向另部經典——貝克特的《等待果陀》致敬。

▲《再一步，天堂？！》將於3月24～26日在雲門劇場連演4場次。



金枝演社藝術總監王榮裕表示，《再一步，天堂？！》讓他看到施冬麟已經是全然成熟的創作者，更有中青世代的優秀藝術家共同激盪創作，舞台設計李柏霖、燈光設計李琬玲以簡約的色彩線條和畫面結構，結合音樂設計柯智豪迷離多變的音效，以及服裝設計林秉豪融合聲光的角色造型，打造出科技迷幻的天堂幻境。

演員陣容方面，則由金枝資深實力演員李允中、曾鏵萱、林純惠擔綱主演，而金枝近年培植的年輕表演好手，也將與老戲骨們同台飆戲。王榮裕說，「看他們改過一版又一版，不斷產生新的火花，真的很迷人。」他也說，以這部作品做為金枝30周年序幕，別具意義。《再一步，天堂？！》將於3月24～26日在雲門劇場連演4場次。