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社會 社會焦點 保障人權

台積電挖角！新北4消防農曆年後轉職　「非第一次」曾有人去Google

▲▼ 新北八里輪胎工廠火警 。（圖／消防提供）

▲新北消防局證實農曆年後有4消防離職，前往台積電。（示意圖／新北消防局提供）

記者陳雕文、翁子皓／新北報導

護國神山台積電傳開出360萬年薪向消防員招手，希望能藉由消防員的消防專業，使新廠房順利通過消防安檢，據說有消防員為了獲得更好的待遇，離職前往台積電。對此，新北市消防局證實，農曆年後確有4名消防轉換跑道轉往台積電任職，這也代表新北消防能力優秀，獲得社會、企業與各界的肯定。

新北市消防局表示，從農曆過年後，共計有4名消防離職前往台積電，而這也代表新北消防的能力相當優秀，深獲社會、企業、各界的肯定，未來也期待將新北消防最優秀的公共安全、防救災等能力，推展到社會各界，對於消防同仁有更好的發展，消防局都予以肯定與祝福。

▲新北市消防局消防宣導科秘書林世明證實，農曆年後有4名消防到台積電任職。（圖／新北市消防局提供）

▲新北市消防局消防宣導科秘書林世明。（圖／新北市消防局提供）

此外，有知情人士透露，新北消防每年都有10多人離職，有人規劃去鴻海、去Google上班，還有的是去當美國大學教授，其實早在去年就有零星同仁離職到台積電了，但這次是因為一次4人，才受到較大的關注。

據了解，台積電除赴美日設廠外，在全台各處也都有開發計畫，但新設廠房必須通過消防安檢才能啟動，台積電於是開出360萬元年薪，向消防界挖角，希望借重消防員的專業能力，協助廠房順利通過安檢。

而消防員除了工作上極為辛苦外，在打火與救護上也有一定的風險，且目前消防員的排班，大多是「上一休一」，有的分隊還要「上二休一」，24小時的待命制度，讓消防員犧牲不少與家人相處的時間，讓不少消防員大喊吃不消，離職另謀出路。

▲消防員的工作平時極為辛苦。（圖／民眾提供，下同）

▲消防員平時工作極為辛苦。（示意圖／消防局提供）

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