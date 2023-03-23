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BNT來台談合作延至5月！　王必勝揭疫苗採購3大議題

▲▼指揮中心3/23記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前使用次世代雙價疫苗只有莫德納一廠牌，是否還會採購BNT次世代疫苗受到關注，BNT公司原規劃3月來台討論合作事宜，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（23）日證實，相關會面將延至5月，屆時討論事項包含國內疫苗需求、疫苗安全性還有相關代理權等議題。

新冠疫情趨緩，但打疫苗等相關防範措施仍持續進行，指揮中心自3/6至4/30實施「疫苗+1」加強催打，今（23）日公布最新接種結果，3/6~3/22新冠疫苗累積接種32.2萬人次，其中莫德納雙價次世代疫苗接種27.8萬人次，占比86%。

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王必勝表示，在疫情趨緩時期要叫民眾打疫苗，根據過去經驗來看比較困難，但這次有2.5萬名民眾來打基礎劑，顯示是以前沒有打新冠疫苗，在這次宣導來打。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥特別提到，自今年1月起，6歲以上國人接次世代疫苗已逾182.6萬人次，未接種疫苗者染疫後死亡率為打三劑的18.5倍，呼籲高風險族群儘速接種疫苗。

我國目前採購的次世代疫苗僅有莫德納一家廠牌的BA.1與BA.5兩款雙價疫苗，指揮中心先前表態不排除購買BNT，且透露藥廠3月將來台談合作事宜。王必勝今日表示，會面時間改為5月，指揮中心會先盤點疫苗施打狀況與掌握庫存量，看有無需求，才有後續是否向BNT購買的議題。

另由於先前BNT次世代疫苗被美國政府發布安全警訊，65歲以上長者接種後21天內可能有較高機率發生缺血性中風。王必勝說，安全性問題是否已經完全解決，也是到時候談的重點，另外就是代理權問題。而BNT不僅有新冠疫苗，還有癌症疫苗相關產品，也可能會進一步磋商。

至於莫德納今年簽訂有1500萬劑合約，今年是否如約全數到貨，王必勝表示，目前距離年底還有一段時間，還在看疫苗施打狀況，台灣與莫德納公司在交貨上也有默契，會跟隨施打速度來交貨，所以何時交貨完畢，會再與對方進一步討論。

針對新冠疫苗後續接種政策，明年是否也有規劃公費接種？王必勝表示，由於目前疾病仍在轉變當中，模式還要觀察，可能今年第三季再來討論。

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