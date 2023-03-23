宏都拉斯外長赴中　路透：官員曝與台灣數十年邦交將告終

▲ 宏都拉斯外交部長雷依納。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

宏都拉斯媒體證實，由外交部長雷依納（Eduardo Reina）率領的代表團22日啟程赴中，為的就是開展兩國關係。《路透社》更援引官員說法指出，宏國外長赴中推動建交，代表與台灣長達數十年的邦交很可能即將結束。

一名知情人士向《路透社》透露，雷依納為首的代表團在中國官員陪同下，從巴拿馬前往北京。一名駐台北的高級外交消息人士指出，雷依納赴中代表兩國可能即將宣布建交，「大局已定」。一旦宏國轉向中國，台灣友邦將剩下13國。

此前，宏國《先驅報》（El Heraldo）援引官媒《宏都拉斯國家廣播電台》（La Radio Nacional de Honduras）指出，雷依納已於當地22日率團自帕爾默羅拉國際機場（Palmerola Airport）出發，團隊成員除他的2名副手，還包括國會議員希歐瑪拉．賽拉亞（Xiomara Zelaya）及卡洛斯．賽拉亞（Carlos Zelaya），分別為總統卡斯楚（Xiomara Castro）的女兒和小叔。

這支官方代表團赴中推動「開展兩國關係」，總統府事務部長巴斯托（Rodolfo Pastor）也向《先驅報》透露，雷依納此次出訪是奉卡斯楚指示，前往管理外交關係，將由中國外交部長秦剛接待。