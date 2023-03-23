陽性率跌破0.5%！「3類機構」3／27起取消每周快篩

▲陽性率跌破0.5%！「3類機構」3／27起取消每週快篩。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情跌破百例，中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，身心障礙福利機構、兒少安置機構、兒少團體家庭等3類機構，上周陽性率跌破0.5%，將於3/27起取消每周定期快篩，改為有症狀才篩檢；其餘住宿機構維持每周快篩至4/30。

中央流行疫情指揮中心宣布，調整住宿式照顧機構定期執行公費快篩之措施，除了住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構及兒少團體家庭照顧機構自3/27起取消免費快篩外，住宿式長照機構、老人福利機構、住宿式精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家的服務對象，仍維持快篩頻率為每周一次，定期篩檢措施至今年4月30日止。

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▲指揮中心3/23宣布，調整住宿式照顧機構定期快篩措施。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人羅一鈞表示，上述5住宿式機構服務對象多慢性病及重症高風險族群的長者，為避免發生機構群聚感，將維持每周定期快篩1次，有症狀時亦進行快篩。

機構住民未滿2歲者免篩，有症狀採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案，按指示進行隔離或治療；工作人員有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況，調整篩檢頻率。

羅一鈞說明，考量機構篩檢、防疫管制亦將逐漸鬆綁，住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構及兒少團體家庭之陽性率均已低於0.5%，較前一周0.7％明顯下降。經持續滾動檢視疫情狀況，放寬住宿式照顧機構定期篩檢頻率措施。指揮中心提醒，請各類機構及單位確實落實防疫政策，以降低感染風險。

▲指揮中心3/23公布全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。（圖／指揮中心提供）