北市刑大壓制明仁會氣焰獲表揚　林右昌談模擬槍：有槍機才是真的

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫仁堂明仁會高調在中山區萬豪酒店舉辦春酒，引來全台大掃黑，北市警方日前逮捕竹聯幫仁堂明仁會1名副會長等人，內政部長林右昌23日上午11時許抵達台北市刑警大隊表揚有功人員，針對保二查獲模擬槍也做做出回應，強調「有槍機才是真槍」。

▲北市刑大偵3隊破獲明仁會副會長，旗下幫眾還在北市刑大外面聚集，警力前往盤查驅趕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，林姓男子平時以竹聯幫仁堂明仁會萬華分會長自居，且多次找來旗下幫眾暴力討債，日前為了網路賭博利益，竟然指揮旗下小弟前往將被害人強行押走，以球棒、鐵條凌虐被害人，還逼迫其下跪道歉，造成被害人頭部、身體多處瘀青、撕裂傷。

且被害人獲釋之後，林男還率眾到醫院前堵人，並持辣椒水朝被害人父親臉部噴灑，當場嗆出明仁會的字號，讓被害人心生畏懼，警方經過長期蒐證鎖定林涉嫌重大，15日兵分多路共計逮捕8人到案，訊後依照組織、恐嚇、毒品等罪嫌移送法辦。

▲內政部長林右昌在23日表揚北市偵辦各類刑案有功，也針對黑幫氣焰進行壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，逮捕的8名嫌犯之中，共計有3人曾經至中山區萬豪酒店參加春酒，其中包括林姓分會長、徐姓、高姓等3人，也在訊後遭裁定羈押禁見獲准。事後林姓副會長被逮，明仁會成員還在北市刑大附近聚集，警方獲悉後也前往盤查驅離。

鑒於竹聯幫仁堂明仁會高調在五星級酒店辦春酒，警政高層下令掃黑，林右昌23日上午前往表揚有功人員。林右昌強調，要求警政署，加強打詐、掃黑的力道跟動作，希望能夠讓人民看到，相關組織犯罪的氣焰被壓制，不要讓老百姓覺得每天都被騷擾，每天都很困擾，然後覺得生活的權益跟安寧被影響，這是警方責無旁貸的責任。

林右昌說，北市2022年偵辦各類詐欺案件成果豐碩，破獲396件的各類刑案，也緝獲了2941名罪犯，查扣的不法所得有11億餘元，這也是人民的財產，這是很重要的成果，過去不容易查扣到不法所得，雖然查緝到案件，但是人民的損失，沒辦法得到償還，在今年截至目前為止查緝的案件有49件，查扣金額也近4千萬，這是台北市刑大所有同仁大家的努力成果，

針對保二總隊查獲模擬槍一事，林右昌也表示，真假槍只要真假槍只要當過兵的人都非常清楚，如果有槍機才是真的槍，第二個，使用槍械都需要清槍，槍管內有無膛線，辨別是否為真假槍，所以這一部分，警方、軍方已組成專案小組，包括相關械彈追查，有相關成果之後會跟大家報告。